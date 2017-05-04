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Губернатор: последствия пожара в Иркутской области должны быть устранены до 30 сентября

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4 мая, 14:08 UTC+3

До 10 мая будут оформлены все документы, необходимые для выплаты компенсаций пострадавшим

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Сергей Левченко

Сергей Левченко

© Александр Новиков/ТАСС

Последствия пожара в пяти населенных пунктах Иркутской области должны быть устранены до 30 сентября. Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко, отметив, что в первою очередь необходимо решить вопрос с жильем для погорельцев.

"Следующий этап мы должны завершить до 30 сентября. За это время отремонтировать дом в Саянске, завершить строительство двух домов в Алексеевске и Мельничном Киренского района, чтобы заселить туда людей из Бубновки. Также необходимо выделить желающим земельные участки для строительства индивидуального жилья. Поручаю министерству лесного комплекса области обеспечить такие семьи пиломатериалами либо круглым лесом в объеме 125 кубических метров каждой и проработать вопрос, чтобы в качестве подрядчиков строительства могли выступить лесхозы", - сказал Сергей Левченко на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Губернатор также поручил завершить оформление всех документов, необходимых для выплаты компенсаций пострадавшим, до 10 мая. К этому же сроку, по его словам, необходимо решить вопрос с федеральным центром о дополнительных выплатах. На каждого погорельца при полной утрате имущества выделяется 100 тыс. рублей, но не более 300 тыс. рублей на семью. Если имущество повреждено частично, то сумма для возмещения ущерба составит 50 тыс. рублей.

Ранее Сергей Левченко, а также руководители пострадавших муниципалитетов приняли участие в видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Сибирском федеральном округе, которую провел президент России Владимир Путин.

27 апреля сгорели три дома в городе Черемхово и еще два строения в деревне Артели Первого мая Зиминского района. 28 апреля пожары произошли в поселке Бубновка Киренского района (сгорели 59 домов), деревне Вершина Аларского района (восемь домов) и городе Саянске, где в многоэтажном доме полностью выгорели семь квартир, серьезно пострадали 49 помещений. 

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