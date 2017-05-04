Академия Н.С. Михалкова представит зрителям новую постановку по Чехову "Тина"

МОСКВА, 4 мая /Академия Н.С. Михалкова/. 11 и 17 мая 2017 г. на сцене Московского международного Дома музыки пройдут премьерные показы нового спектакля по одноименному рассказу А.П. Чехова "Тина" Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В спектакле играют слушатели актерской мастерской академии, а сама постановка является одним из результатов годичного обучения актеров.

Режиссер дипломной постановки - актер, режиссер, педагог Александр Коручеков. Сценография и костюмы - Максим Обрезков. Композитор - Петр Налич. Художник по свету - Андрей Абрамов.

Одноактный спектакль рассказывает историю страсти поручика Сокольского к молодой еврейке, наследнице богатого владельца водочного завода, беззастенчиво использующей женское обаяние для обмана своих кредиторов.

"Тина - это жизненная история, повествование которой хоть и начинается с водевиля, но все-таки заканчивается не так лучезарно. Фантазийность сюжета на глазах зрителя перерастает в забвение и искушение героев. Это настоящий живой театр, который рассказывает историю, происходящую здесь и сейчас", - отмечает режиссер спектакля Александр Коручеков.

Действие чеховской истории разворачивается в провинциальном городке, "тина" повседневной жизни обитателей которого перерастает в затягивающую "тину" любовных страстей и переживаний.

"Что мир кишит негодяями и негодяйками, это правда. Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев "зерно", значит отрицать самое литературу. Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение - правда безусловная и честная", - А.П. Чехов о "Тине".

В ролях:

Сусанна - Марианна Васильева, Анастасия Башкина,

- Марианна Васильева, Анастасия Башкина, Поручик Сокольский - Александр Ведменский, Арсений Тополага

- Александр Ведменский, Арсений Тополага Крюков - Сергей Батаев, Игорь Сергеев

- Сергей Батаев, Игорь Сергеев Жена - Оксана Орловская, Марианна Боровкова

- Оксана Орловская, Марианна Боровкова Помещики - Сергей Батаев, Игорь Сергеев, Александр Ведменский, Арсений Тополага, Олег Федоров, Владимир Кочетков, Александр Кижаев

Для аккредитации СМИ и запроса интервью с режиссером необходимо высылать информацию с данными корреспондентов (ФИО, должность, название СМИ, наличие при себе фото- и видеоаппаратуры, номер телефона), указав в теме письма "Аккредитация" либо "Запрос на интервью", на электронный адрес: pressa@academynsm.ru - Пресс-секретарю Академии Н.С. Михалкова Софии Архиповой. По дополнительным вопросам обращаться по телефону: +7 916-641-86-50.

Справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова - учебное заведение, целью которого является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Уникальность этого учебного заведения, его особая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг заключается в предъявляемых Академией базовых пороговых требованиях к слушателям - специалисты с высшим профильным профессиональным образованием в сфере кино и театрального искусства, прошедшие жесткий конкурсный отбор творческой направленности при поступлении в число слушателей Академии.