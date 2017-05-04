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Академия РАНХиГС провела обучающую программу "Эволюция совета директоров в цифровую эру"

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4 мая, 15:24 UTC+3
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МОСКВА, 4 мая /РАНХиГС/. Эксперты РАНХиГС и бизнес-школы INSEAD подготовили и провели обучающую программу по актуальным вопросам и практикам корпоративного управления "Эволюция совета директоров в цифровую эру". Первыми обучение прошли члены наблюдательного совета Сбербанка.

Программа "Эволюция совета директоров в цифровую эр" представляет собой уникальный образовательный продукт. В разработке содержательного наполнения и формата программы приняли участие проректор РАНХиГС, декан Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов и Станислав Шекшня (ИНСЕАД).

Обучение по программе прошло в формате интерактивного круглого стола, где короткие экспертные выступления перемежались дискуссией и электронным экспресс голосованием. В качестве спикеров на мероприятии выступили признанные эксперты международного уровня, российские эксперты-практики: профессор Станислав Шекшня (бизнес-школа INSEAD), выступивший также модератором круглого стола; доктор Роджер Баркер (экс-директор Департамента корпоративного управления и профессиональных стандартов Института директоров (IoD, Великобритания); Штефан Диркс (основатель, управляющий партнер Института анализа данных "Делойт"); Алексей Минин (руководитель Института прикладного анализа данных "Делойт", СНГ).

В рамках программы обсудили вопросы повышения эффективности деятельности совета директоров: использование подходов передовых коммуникаций на заседаниях совета директоров, а также применение в работе Agile-методов; использование информационных технологий для формирования повесток заседаний совета директоров; проанализированы наиболее актуальные вопросы повесток заседаний, которые рассматриваются на заседаниях советов директоров крупнейших мировых банков и компаний.

По общему мнению членов наблюдательного совета, проведенная программа обучения была крайне интересна, а интерактивная дискуссия и электронное экспресс голосование позволили идентифицировать и сконцентрировать внимание членов совета на наиболее интересных и актуальных темах. В частности, старший независимый директор Сбербанка Меликьян Г.Г. отметил: "Нам понравился предложенный формат дискуссии. Мы определили наиболее интересные практики корпоративного управления и темы для дальнейших обсуждений. Наблюдательный совет неизменно ориентирован на продолжение совершенствования практик корпоративного управления Сбербанка".

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