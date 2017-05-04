Фонд "Росконгресс" и РЭЦ будут сотрудничать в деле продвижения бренда "Сделано в России"

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МОСКВА, 4 мая /Росконгресс/. Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в области маркетингового продвижения российского экспорта, бизнеса, спорта, туризма и культуры.
Документ предусматривает объединение усилий по развитию национального и экспортного зонтичного брендов "Сделано в России" и Made in Russia с целью продвижения отдельных отраслей хозяйственной деятельности и российских компаний, а также увеличения количества экспортно ориентированных предприятий.
В частности, стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям:
Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.
Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.
Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
www.roscongress.org
АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции "единого окна" в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк". В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию "системных" ограничений. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: http://exportcenter.ru
Группа РЭЦ в социальных сетях:
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/?fref=ts
https://new.vk.com/exportcenter
https://twitter.com/exportcenter_ru
https://www.instagram.com/russian_export_center
Дополнительная информация для представителей СМИ:
Пресс-служба Фонда "Росконгресс"
Тел.: +7 (812) 406 7709
Email: media@roscongress.org
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