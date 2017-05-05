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В Сколтехе наградили победителей программы поддержки молодых ученых по системной биологии

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5 мая, 9:00 UTC+3

Победители – молодые российские ученые – аспиранты, выпускники российских вузов, в течение трех лет будут получать стипендиальные средства для покрытия расходов, связанных с исследовательской работой

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 В Сколковском институте науки и технологий состоялась церемония награждения победителей программы поддержки молодых ученых по системной биологии.

Победители – молодые российские ученые – аспиранты, выпускники российских вузов, в течение трех лет будут получать стипендиальные средства для покрытия расходов, связанных с исследовательской работой. Победители программы поддержки молодых ученых по системной биологии получили гранты за следующие проекты: "Разработка безметочного метода для высокоэффективной экспериментальной белковой интерактомики", "Построение генных сетей, контролирующих переход к цветению, с использованием экспрессионных данных для временных серий", "Интеграция транскриптомных и метаболомных данных для изучения динамики регуляции метаболических потоков в процессе иммунного ответа", "Возрастные изменения в структуре наивного репертуара Т-клеточных рецепторов" и "Расшифровка сплайсинг кода с использованием машинного обучения и данных высокопроизводительного секвенирования".

Отбор стипендиатов проходил на конкурсной основе, и победители были определены решением научного совета при участии авторитетных российских и зарубежных ученых в области системной биологии. Научные координаторы программы – профессора Сколтеха Михаил Гельфанд, Дмитрий Первушин и Дмитрий Чудаков. В научный совет вошли: директор Центра биоинформатики и биотехнологий Сколтеха Константин Северинов, старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе компании "Филип Моррис Интернэшнл", профессор биоинформатики в университете Базеля и соучредитель Швейцарского института биоинформатики Мануэль Пайч, а также старшее должностное лицо и руководитель исследовательского центра Beryllium Далия Коэн.

По словам проректора Сколковского института науки и технологий Руперта Герцера, Сколтех уже сегодня становится институтом нового поколения, и это большая честь быть частью программы поддержки молодых ученых.

Профессор Мануэль Пайч, старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе компании "Филип Моррис Интернэшнл" заявил: "Системная биология – наука будущего. Она объединяет передовые методы биохимических исследований и вычислительные алгоритмы, позволяющие обрабатывать большие массивы различных данных, и открывает новые подходы к фармакологии, токсикологии, охране окружающей среды и медицине. Системная биология помогает продвигаться вперед в понимании биологических процессов и борьбе со многими заболеваниями. Я рад быть в составе научного совета Программы поддержки молодых российских ученых при участии авторитетных учёных из России и других стран. У российской науки огромный потенциал. Я поздравляю победителей Программы и желаю им совершить открытия, которые выведут российскую науку в области системной биологии на новый уровень".

Директор по коммуникациям ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" Ирина Жукова в свою очередь отметила: "Для компании "Филип Моррис Интернэшнл" большая честь второй год подряд принимать участие в церемонии награждения победителей программы поддержки молодых ученых по системной биологии, которую мы проводим совместно со Сколтехом – одним из самых уважаемых университетов в России. Поддержка развития высшего образования — один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании во всем мире и в России, в частности. И мы рады внести свой вклад в развитие российской науки, оказывая поддержку молодым российским ученым, которые проводят исследования в такой перспективной и важной области, как системная биология".

Системная биология – это новая и активно развивающаяся наука, анализирующая сложные биологические системы и помогающая глубже понять метаболизм, системы регуляции генов, клеточную динамику и взаимодействие клеточной популяции. Системная биология сегодня позволяет ученым по-новому взглянуть на химические и биологические механизмы, лежащие в основе функционирования живых организмов. 

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