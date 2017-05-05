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МРСК Северо-Запада подала в суд заявления о признании банкротами двух сбытовых компаний

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5 мая, 10:31 UTC+3

Основной долг Архангельской и Вологодской компаний, входящих в АО "Межрегионсоюзэнерго", перед энергетиками превышает 781 млн рублей

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МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") подала в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики заявления о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "Архэнергосбыт" и ПАО "Вологдаэнергосбыт".

Обращение энергетиков обусловлено тем, что сбытовые компании, находящиеся под управлением АО "Межрегионсоюзэнерго", в течение трех и более месяцев не выполняют свои обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии. Общий размер основного долга ПАО "Архэнергосбыт" и ПАО "Вологдаэнергосбыт" перед ПАО "МРСК Северо-Запада", подтвержденный вступившими в законную силу решениями судов, составляет 781,6 млн рублей.

МРСК Северо-Запада обратилась в суд по месту регистрации сбытовых компаний с заявлениями о возбуждении дел об их банкротстве и введении процедуры наблюдения для ускорения возврата денежных средств.

Энергетики продолжают активную претензионно-исковую деятельность по защите своих законных интересов для обеспечения надежного электроснабжения потребителей регионов ответственности и своевременного финансирования своих производственных программ.

Напомним, что дебиторская задолженность ПАО "Архэнергосбыт" и ПАО "Вологдаэнергосбыт" перед МРСК Северо-Запада за услуги по передаче электроэнергии на 1 апреля 2017 года превысила 4,3 млрд рублей. Общая задолженность АО "МРСЭН" перед компаниями группы "Россети" на начало 2017 года составила 10,5 млрд рублей.

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