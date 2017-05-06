В Академическом прошествовал свой "Бессмерный полк" и появилась новая аллея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Торжественное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось сегодня в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом. Как рассказал ранее ТАСС генеральный директор АО "РСГ Академическое" Виктор Киселев, череда праздничных мероприятий в районе пройдет накануне общероссийских торжеств. "Мы поддержим традиции минувших лет и отметим День Победы шествием бессмертного полка, появлением новой аллеи, праздничным митингом", - сказал он.



Как сообщает портал akademekb.ru, на аллее Победы у скульптуры "Солдаты России" посадят новую аллею - 72 дерева. В акции участвуют ветераны и почетные гости района. Одновременно в двух ключевых точках Академического начнется шествие "Бессмертного полка" - от памятника строительным отрядам в пятом квартале и от площадки у Первой детской поликлиники по улице Павла Шаманова, 16. Параллельно во втором квартале у монумента "Символ победы и мира" проходят акции "Живая Георгиевская лента" и "Вахта памяти".

Торжественная часть началась в полдень на межшкольном стадионе. Для жителей и гостей района выступил оркестр Центрального военного округа, прозвучали мелодии военных лет, организована концертная программа. Завершился праздник запуском в небо сотен воздушных шаров.



В Академическом проходят и другие мероприятия ко Дню Великой Победы. Так, на минувшей неделе в школе № 19 состоялся праздничный концерт, прошла выставка оружия и военной формы времен Великой Отечественной войны, был презентован проект "Солдаты Победы". А сегодня на четвертом этаже центрального атриума ТРЦ "Академический" открылась выставка изобразительного творчества, посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В атриуме установлен большой экран, где транслируется парад Победы.

Справка

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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