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Уральские газовики отреставрировали Т-34

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5 мая, 11:25 UTC+3

Сотрудники Службы корпоративной защиты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" выразили признательность бессмертному подвигу советских танкистов

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© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Работники Службы корпоративной защиты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" отреставрировали танк Т-34, установленный в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, так уральская "дочка" Газпрома отметит не только День Победы, но и свой внутренний юбилей - СКЗ в этом году исполняется 25 лет.

"Памятник боевой славы появился у входа в Парк Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 1994 году. Он сразу стал главным объектом внимания детей. Разумеется, это не прошло для танка бесследно. За 23 года Т-34 неоднократно приводили в порядок как власти, так и неравнодушные граждане", - сказано в сообщении. 

Газовикам на работу потребовался месяц. Сначала боевую машину очистили от грязи, зашкурили корпус, устранили механические повреждения и покрасили. Облагорожена и площадка, на которой находится танк. Заменена пришедшая в негодность гранитная плита с надписью: "В 1941-1945 гг. уральские заводы выпустили десятки тысяч таких грозных боевых машин. Боевая и трудовая реликвия Великой Отечественной войны". Также была заменена плита, под которой находится капсула времени: послание вскроют в день 100-летия Великой Победы - 9 мая 2045 года. 

Кроме коллектива СКЗ активно трудились и дети сотрудников службы. Присоединились к мероприятию и представители районной администрации.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.

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