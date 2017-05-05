Уральские газовики отреставрировали Т-34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Работники Службы корпоративной защиты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" отреставрировали танк Т-34, установленный в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, так уральская "дочка" Газпрома отметит не только День Победы, но и свой внутренний юбилей - СКЗ в этом году исполняется 25 лет.

"Памятник боевой славы появился у входа в Парк Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 1994 году. Он сразу стал главным объектом внимания детей. Разумеется, это не прошло для танка бесследно. За 23 года Т-34 неоднократно приводили в порядок как власти, так и неравнодушные граждане", - сказано в сообщении.

Газовикам на работу потребовался месяц. Сначала боевую машину очистили от грязи, зашкурили корпус, устранили механические повреждения и покрасили. Облагорожена и площадка, на которой находится танк. Заменена пришедшая в негодность гранитная плита с надписью: "В 1941-1945 гг. уральские заводы выпустили десятки тысяч таких грозных боевых машин. Боевая и трудовая реликвия Великой Отечественной войны". Также была заменена плита, под которой находится капсула времени: послание вскроют в день 100-летия Великой Победы - 9 мая 2045 года.

Кроме коллектива СКЗ активно трудились и дети сотрудников службы. Присоединились к мероприятию и представители районной администрации.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.