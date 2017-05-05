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Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбоя

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5 мая, 14:15 UTC+3

По словам председателя правления банка, в настоящее время все системы и сервисы "Югры" функционируют на 100% и обрабатывают все запросы

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Здание Центробанка РФ.

Здание Центробанка РФ.

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам сбоя в системе внешнего энергоснабжения, который повлиял на работу оборудования программно-аппаратного комплекса информационных систем банка в конце апреля.

"С сегодняшнего дня в банке работают представители Центрального банка. Их работа связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя. "Югра" является одним из крупнейших российских банков, поэтому тут закономерен интерес регулятора к работе банка. 27 апреля мы устранили последствия аварии, и банк работает в штатном режиме. Подобные действия регулятора являются обычной практикой в контроле за работой банка после сбоя, и мы уверены, что данная проверка пройдет успешно. Подобные консультации являются нормальными взаимоотношениями банка и регулятора", - сказал Дмитрий Шиляев, председатель правления банка "Югра".

Банк "Югра" 25 апреля столкнулся с проблемами в работе оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем. Причиной стал сбой в системе внешнего энергоснабжения. После сбоя быстродействие систем существенно уменьшилось. С учетом большого количества офисов по стране банк "Югра" не мог в техническом режиме произвести полный перезапуск оборудования. В связи с этим было отмечено замедление работы некоторых сервисов, однако были оперативно восстановлены карточное и банкоматное оборудование и процессинг. 27 апреля банк восстановил работу своих сервисов в полном объеме.

Уже на этой неделе банк "Югра" подключит в тестовом режиме дополнительный резервный Центр обработки данных (ЦОД) для бесперебойной работы своих отделений. Также в банке отметили, что резервной системе энергоснабжения добавлены допмощности, что позволит в дальнейшем избежать сбоев в работе. "В настоящее время все системы и сервисы "Югры" функционируют на 100% и обрабатывают все запросы", - заверил Дмитрий Шиляев. По его словам, авария не повлияла на сохранность данных ЦОДа.

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Инна Чурилова,

Коммуникационное агентство Progress

Тел.: +7 (495) 280-02-88; Моб.: +7 (915) 003-69-25

E-mail: churilova@progresspr.ru
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