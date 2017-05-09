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По Верхней Пышме прошли 27 машин Великой Победы из Музея военной техники УГМК

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9 мая, 16:30 UTC+3

Колонна раритетной военной техники 9 мая на Урале стала самой многочисленной в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Самая многочисленная в мире колонна раритетной военной техники 9 мая прошла по улицам Верхней Пышмы – города-спутника Екатеринбурга, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На торжественное шествие в День Победы вышли 27 единиц раритетной военной техники, которую подготовил, отреставрировал и вывел крупнейший в России частный музей военно-технического профиля - Музей военной техники "Боевая слава Урала". 

Технику поставили на ход мастера участка ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь". Перед гостями предстал символ Победы – легендарный танк Т-34, средний трехбашенный танк Т-28, тяжелый танк ИС-2, истребитель вражеской бронетехники "Зверобой", знаменитая "Катюша", принимавшая участие в параде на Красной площади в 1945 году. Новинками торжественного шествия стали бронеавтомобиль БА-20, впервые примененный во время конфликта на реке Халхин-Гол, гусеничный тягач СТЗ-5, производство которого на Сталинградском тракторном заводе не прекращалось даже во время боев на улицах города на Волге. 

Как рассказал ранее корреспонденту ТАСС заместитель директора музея Кирилл Якимов, это будет самая большая историческая колонна в России 9 мая. "В России, а может и в мире, себе такого позволить не может никто", - сообщил он.

В преддверие 9 мая музей отчитался о поступлениях новых экспонатов в 2016 году. "У нас уже более 400 крупных технических экспонатов: это машины, представляющие практически все рода войск, в том числе авиацию и флот. В 2016 году мы получили 74 единицы техники, как советской, так и поставляемой в СССР в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Ежемесячно в музей поступает от четырех до восьми экспонатов", - рассказал Якимов.

Помимо военной техники в торжественном шествии участвуют взрослые и дети. В праздновании также участвуют более 80 воспитанников военно-патриотических клубов и поисковых отрядов из Медногорска (Оренбургская обл.), Гая (Оренбургская обл.), Кемерова (Кемеровская обл.), Серова, Красноуральска, Ревды, Сухого Лога, Режа. В колоннах - воспитанники Суворовского училища, "советские" пехотинцы, танкисты, летчики и моряки, впервые по городским улицам прошли юнармейцы, связистки и санитарки в форме времен Великой Отечественной войны. Последним в праздничной колонне прошел "Бессмертный полк".

Гостями Верхней Пышмы стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, труженики тыла, которые приехали из городов Свердловской области, где расположены предприятия УГМК: Ревды, Красноуральска, Серова, Краснотурьинска, Режа, Екатеринбурга, Сухого Лога. 

После памятных митингов на площади возле здания Технического университета УГМК в "Вальсе Победы" закружились более 100 пар – ветераны войны и труда, студенты, школьники, горожане и молодые сотрудники "Уралэлектромеди". Впервые на площади прозвучали музыкальные символы эпохи: "На сопках Маньчжурии", "Ах, эти тучи в голубом", "Майский вальс", "Синий платочек", "Севастопольский вальс".

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