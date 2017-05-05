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"Большие гастроли" откроют четвертый сезон 6 мая

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5 мая, 17:10 UTC+3
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Программа "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ  вновь порадует зрителей. С мая по ноябрь по всей России пройдут самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол. В этом году 47 регионов и 30 театров принимают участие в программе "Большие гастроли", в рамках которой состоится более 300 показов спектаклей по всей стране.

География программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. Именно с Петропавловска-Камчатского 6 мая 2017 года начнутся гастроли этого года - впервые посетит Камчатку Театр Маяковского.

Лучшие репертуарные спектакли театров с участием звезд отечественной сцены пройдут по доступным для регионов ценам, в программу в обязательном порядке входят гастроли детских спектаклей, а также специальные программы, включающие мастер-классы и семинары для профессионалов, а также творческие встречи режиссеров и артистов со зрителями.

Пять городов Оренбургской и Кировской области посетит Театр кукол имени Образцова, РАМТ ждут в Тыве, Хакасии, Твери и Севастополе, Театр имени Ф. Волкова впервые побывает на Сахалине, а Александринский театр - в Якутске. Брянск, Читу и Курск посетит Малый театр, БДТ им. Г.А. Товстоногова отправится в Калининградскую и Ульяновскую область, а Театр имени Е. Вахтангова - в Карелию и Саратов. МХТ им. А.П. Чехова посетит Астрахань и Краснодар. Курган, Челябинск и Магнитогорск встречают Московский театр имени Пушкина, Пермь и Кудымкар - "Мастерскую П. Фоменко". В Екатеринбурге и Каменск-Уральске покажет свои спектакли  театр "На Малой Бронной", Театр Ленсовета в Великом Новгороде и Пскове. Театр "Et cetera" порадует зрителей  Хабаровского края, а Губернский театр - Приморского. "Новая опера" выступит в Смоленске, а Театр имени Покровского в Сыктывкаре…

С подробным расписанием программы можно будет ознакомиться на новом веб-сайте БольшиеГастроли.РФ, который откроется 6 мая вместе со стартом программы "Большие гастроли" и будет адаптирован для просмотра с любых компьютеров и мобильных устройств. За ходом мероприятий по всей стране можно будет следить и в социальных сетях программы, а в дальнейшем планируется и запуск мобильного приложения, которое должно помочь развитию "театрального туризма" для настоящих ценителей театра.

В этом году генеральным партнером Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и программы "Большие гастроли" стал благотворительный фонд "Наука, искусство и спорт", учрежденный Алишером Усмановым для поддержки самых значимых культурных проектов в России.

Программа  "Большие гастроли" за три года открыла дорогу в регионы России для многих театров. Участие в этой программе всегда дарит бесценный опыт для участников и новые впечатления для зрителей!

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