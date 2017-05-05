Эколого-патриотическая акция "Аллея России" пройдет 9 мая в Красноярском крае

9 мая 2017 года в рамках Года экологии состоится эколого-патриотическая Акция "Аллея России", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"Аллея России" в городах Красноярск и Ленинск-Кузнецкий – это очередной этап всероссийской акции в рамках программы "ЭкоПроекты России", реализуемой в Год экологии.

"Аллея России" одновременно проходит в нескольких регионах: Красноярский край и Кемеровская область, на Мамаевом курган в Волгограде.

Акции под общим названием проходят в регионах, где работают компании АО "СУЭК-Красноярск", АО "СУЭК-Кузбасс", "Сибирская генерирующая компания" (ООО "СГК") и АО "Еврохим".

"Инвестиционная программа СУЭК на ближайшие два года в части экологических мероприятий - 3,5 млрд рублей", - сказал на Красноярском экономическом форуме Владимир Рашевский. Поэтому "Сибирская угольная энергетическая компания" стала флагманом в благоустройстве и улучшении качества окружающей среды Сибирского региона.

В Год экологии совместные усилия государства, общественных организаций, промышленности и бизнеса объединились в работе по улучшению экологической обстановки в регионах России. Именно поэтому инициаторами акции "Аллея России" в Сибирском регионе выступили "Сибирская угольная энергетическая компания", "Сибирская генерирующая компания" и Общественное движение "ЭРАЭКО".

Участники акции "Аллея России" в Парке 400-летия Красноярска – ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства и министерства природных ресурсов регионов, администрации городов Красноярск и Ленинск-Кузнецкий, руководители профильных государственных и общественных организаций, топ-менеджеры и сотрудники АО "СУЭК" и ООО "ГСК", журналисты федеральных и региональных СМИ, студенты и школьники.

В рамках программы "ЭкоПроекты России" под эгидой общественного движения "ЭРАЭКО" подобные акции пройдут и в других регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Справка

АО "СУЭК" - одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России, является одним из передовых благотворителей и социальных инвесторов в стране: социальными программами и проектами охвачено 48 городов и поселков России. Социальная политика в регионах присутствия реализуется через Некоммерческую организацию "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК - РЕГИОНАМ", с помощью которого реализуются программы, направленные на сферу здравоохранения, образования, развитие социальной инфраструктуры, экологической культуры и охраны окружающей среды.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) - российский энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Одна из крупнейших генерирующих компаний в России по установленной мощности и первая в Сибири по тепловой мощности. Красноярский филиал ООО "ГСК" включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Красноярского края, которые являются передовыми в своем секторе и предприятиями низкими экологическими рисками.

Программа "ЭкоПроекты России" разработана экспертами общественного движения "ЭРАЭКО" и служит для ознакомления широкой общественности с международными и российскими проектами, проблемами и решениями в области экологии и охраны окружающей среды. Программа содержит ряд проектов направленных на природообустройство и охрану окружающей среды, экологическое просвещение и образование. Программу "ЭкоПроекты России" поддерживают: Министерство образования и науки РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство экологии и природопользования Московской области. План внесен в реестр мероприятий в Год экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).