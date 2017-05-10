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В рамках ПМЭФ будет работать выставка SPIEF Investment & Business Expo

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10 мая, 12:19 UTC+3

Зона презентаций форума соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов госвласти, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов разного уровня

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© Пресс-служба Росконгресса

МОСКВА, 10 мая /Росконгресс/. Масштабные проекты и инвестиционные возможности российских регионов будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке выставки SPIEF Investment & Business Expo. Ожидается, что зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти разных уровней, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов регионального и федерального значения. Участники форума во все дни его работы смогут познакомиться с конкретными планами и потребностями современной России, встретиться с потенциальными инвесторами.

Информационное агентство России ТАСС выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY.

ТАСС - государственное информационное агентство России и неотъемлемая часть мировой медийной системы.

Более подробная информация и условия организации мероприятия в рамках презентационной программы ПМЭФ размещены на официальном сайте: https://forumspb.com/ru/2017/sections/58/materials/335

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