В рамках ПМЭФ будет работать выставка SPIEF Investment & Business Expo

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МОСКВА, 10 мая /Росконгресс/. Масштабные проекты и инвестиционные возможности российских регионов будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке выставки SPIEF Investment & Business Expo. Ожидается, что зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти разных уровней, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов регионального и федерального значения. Участники форума во все дни его работы смогут познакомиться с конкретными планами и потребностями современной России, встретиться с потенциальными инвесторами.
Информационное агентство России ТАСС выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY.
ТАСС - государственное информационное агентство России и неотъемлемая часть мировой медийной системы.
Более подробная информация и условия организации мероприятия в рамках презентационной программы ПМЭФ размещены на официальном сайте: https://forumspb.com/ru/2017/sections/58/materials/335.