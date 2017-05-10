Фестиваль "Интермузей 2017" станет интеллектуальной платформой музейной отрасли

МОСКВА, 10 мая 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. Главное музейное событие года – международный фестиваль "Интермузей 2017". На сайте фестиваля www.imuseum.ru уже опубликована основная программа. В 350 мероприятиях – лекциях, мастер-классах, презентациях, дискуссиях и круглых столах – примут участие более 3000 специалистов, а также многочисленные гости фестиваля. Тема "Интермузея 2017" – "Музей будущего".

Первый заместитель министра культуры РФ, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Аристархов: "Фестиваль сегодня объединяет не только музейных экспертов, но и общественных деятелей, коммерческие компании, представителей различных сфер культуры, медиа; вовлекает широкую аудиторию, горожан, поскольку музей сегодня становится точкой притяжения и встреч людей из разных областей, где рождаются новые идеи и смыслы. "Интермузей" – это интеллектуальная платформа музейной отрасли".

Впервые на время проведения "Интермузея" пространство вокруг основной площадки – ЦВЗ "Манеж" – превратится в отдельный фестивально-музейный кластер. Публичные лекции, конференции и творческие встречи пройдут также в близлежащих музеях – Государственном историческом музее, музеях Московского Кремля и Музее архитектуры имени Щусева.

На новых площадках впервые пройдут занятия непосредственно в фондовых отделах музеев. Здесь обсудят перспективы реставрационного дела; пройдут дискуссии, творческие лаборатории на тему современного искусства. В этом году в программе фестиваля особое внимание будет уделено теме музейного образования, будут подняты вопросы формирования кадровой политики музеев, начиная со смотрителя и до директора. Образовательные сессии будут проходить ежедневно.

В 2017 году фестиваль значительно укрепляет свой международный статус: участие в фестивале подтвердили эксперты и делегации из 25 стран мира. Двенадцать иностранных участников представят свои экспозиции на стендах в Манеже.

"Интермузей" находится в тренде развития современной культуры, решает развлекательно-образовательные задачи и становится одним из центральных ежегодных событий культурной жизни столицы. Впервые к фестивалю "Интермузей" приурочены открытия сразу четырех крупных выставочных проектов:

"Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924" (ГМВЦ РОСИЗО) – в Манеже;

Выставка номинантов премии "Инновация 2017" (ГМВЦ РОСИЗО) – в Музее архитектуры имени Щусева;

"За други своя". К 140-летию войны за освобождение Болгарии 1877-1878 гг. – в выставочном комплексе Исторического музея;

"Гений Места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории" (МВО "Манеж").

О фестивале

Фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Он регулярно объединяет на одной площадке несколько сотен музеев России. В 2016 году в нем приняли участие более 300 музеев и более 35 тысяч посетителей. Структура фестиваля включает экспозицию музеев-участников, деловую программу для специалистов отрасли и культурную программу для посетителей, в которую входят мероприятия для детей. В рамках фестиваля также проходит конкурс лучших проектов, реализованных музеями.

Программа "Интермузея-2017": http://imuseum.ru/calendar

Спецпроекты: http://imuseum.ru/projects

ЦВЗ "МАНЕЖ". С 25 по 29 мая. С 10.00 до 20.00 (26.05 и 27.05 – до 21.00)

Вход свободный.

XIX Международный фестиваль музеев "ИНТЕРМУЗЕЙ 2017"

Учредитель и организатор: Министерство культуры Российской Федерации.

Оператор: ГМВЦ "РОСИЗО".

Партнеры: ИКОМ России, Союз музеев России,

Благотворительный фонд В. Потанина.

Региональный партнер: Московская область.

Место проведения: Центральный выставочный зал "Манеж"

(Москва, Манежная площадь, д.1).

Даты проведения: 25-29 мая 2017

Пресс-центр фестиваля "Интермузей-2017" – press@imuseum.ru

Официальный пресс-агент фестиваля "Интермузей-2017" – Валерия Галлай

+ 7 (916) 674-1169 imuseumpress@gmail.com; gallaylera@gmail.com