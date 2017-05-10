"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в Петербурге

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" обеспечило проведение воздушных частей Парада Победы 9 мая 2017 года в городах Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Москве пролет военных воздушных судов над городом и Красной площадью был отменен в силу неблагоприятных погодных условий.

Воздушная часть Парада Победы в Санкт-Петербурге была проведена в соответствии с документом "Порядок выполнения полетов 9 мая 2017 года над Санкт-Петербургом экипажами воздушных судов войсковых частей", утвержденным командованием ВКС и согласованным начальником Северо-Западного МТУ Росавиации. В параде приняло участие более 40 единиц авиатехники. Для обеспечения проведения воздушного парада 3, 5, 7, 8 и 9 мая вводился особый временный режим использования воздушного пространства. Для оповещения пользователей воздушного пространства о вводимых ограничениях были опубликованы авиационные извещения NOTAM.

В период проведения парада аэропорт "Пулково" работал на прием и выпуск в режиме раздельных параллельных операций, одна взлетно-посадочная полоса использовалась только для посадки воздушных судов, другая - для взлета. Для обеспечения установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами, участвующими в воздушном параде, и гражданскими бортами, заходящими на посадку в Пулково, в зоне ожидания на 10 минут был задержан рейс один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии". Данная задержка произошла не по вине филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", так как все пользователи воздушного пространства были заранее оповещены о вводимых ограничениях. Претензий от пользователей в период проведения воздушной части парада не поступало.

В Екатеринбурге и его городе-спутнике Верхняя Пышма в параде 9 мая также принимала участие государственная авиация. Все полеты военных воздушных судов были выполнены в соответствии с утвержденной Министерством обороны РФ программой. Всего в воздушной части парада было задействовано 20 самолетов и вертолетов. В целях обеспечения безопасности полетов как самолетов и вертолетов государственной авиации, участвующих в проведении воздушной части парада, так и гражданских бортов в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) филиалом "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" вводились кратковременные ограничения по 40 минут на прием и выпуск воздушных судов. О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства заранее были оповещены посредством издания соответствующих NOTAM.

Всего с задержкой произвели посадку в аэропорту Кольцово восемь рейсов, среднее время задержки составило 15-20 минут. Претензий от командования соединения ВВС и от экипажей воздушных судов гражданской авиации в адрес органов обслуживания воздушного движения по результатам обеспечения данных праздничных мероприятий не поступало.