Росконгресс и Международная торговая палата Шелкового пути договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 10 мая /Росконгресс/. Фонд "Росконгресс" и Международная торговая палата Шелкового пути (SRCIC) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и исполнительный директор SRCIC Жан-Ги Каррье.

Основной темой соглашения стало взаимодействие этих структур с целью формирования эффективных методов коммуникации между профессиональными сообществами и деловыми кругами Российской Федерации и стран, участвующих в инициативе строительства Шелкового пути.

Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев отметил, что было достигнуто соглашение о взаимной консультативной, информационной и экспертной поддержке, совместном проведении специализированных сессий и обмене делегациями в рамках организуемых мероприятий – Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума и Международного арктического форума в России, а также Международного инвестиционного саммита стран Шелкового пути в Китае.

Председатель и основатель SRCIC г-н Лу Цзяньчжун заявил: "Сотрудничество между двумя организациями является важным шагом в формировании инициативы "Один пояс, Один путь". Совместно с фондом "Росконгресс" и 63 национальными торговыми палатами, входящими в состав SRCIC, мы укрепим наши связи, будем поддерживать практическое сотрудничество, содействовать культурному обмену и вносить вклад в достижение процветания как в регионе Шелкового пути, так и во всем мире".

О компаниях

Фонд "Росконгресс" – крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org

Международная торговая палата Шелкового пути (SRCIC)

Международная торговая палата Шелкового пути (SRCIC) была основана в 2015 году. Она образована национальными торговыми палатами и деловыми ассоциациями стран Шелкового пути и является первой некоммерческой неправительственной международной деловой федерацией, получившей название в честь Шелкового пути. На сегодняшний день в состав SRCIC входят 63 национальные торговые палаты более чем из 45 стран и тысячи предприятий, которые формируют сообщество, объединенное совместными интересами, совместной ответственностью и совместным будущим.

Объединив широкий спектр своих ресурсов со всего мира, SRCIC сформировала резерв проектов и капиталов, который служит деловым сообществам различных стран в качестве площадки для связи, предоставляет возможности для передачи информации, согласования проектов, культурного обмена и инновационного развития. SRCIC стала важной движущей силой, способствующей формированию инициативы "Один пояс, Один путь", развитию глобальной торговли и инвестиций, культурному обмену и устойчивому развитию.

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Пресс-служба SRCIC Пресс-служба Фонда "Росконгресс"

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