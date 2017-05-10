Банк "Югра" поддержал финал Фестиваля по хоккею среди любительских команд

Московская ледовая дружина "Сталкер" стала победителем Шестого Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд. Почетный трофей фестиваля - Кубок Крутова и грант Минспорта на строительство ледовой арены в Москве победителям вручил лично президент России Владимир Путин.

Мероприятия финала проходят при поддержке банка "Югра". С 2013 года банк принимает участие в организации и поддерживает проведение турниров Лиги – как всероссийских фестивалей, так и соревнований в рамках Кубков чемпионов НХЛ.

"Сегодня благодаря таланту и упорству команды "Сталкер" Москва получила еще один ледовый дворец. И это действительно важное событие в современной истории любительского хоккея. Строительство крытого катка – сложный и дорогостоящий проект, однако мы видим большой потенциал в реализации подобных программ. Банк на протяжении многих лет поддерживает НХЛ, и мы рады быть рядом с этим прекрасным спортивным начинанием, готовы, в свою очередь, помогать и способствовать продвижению идеи развития любительского спорта", - отметил Алексей Нефедов, президент банка "Югра".

В соревнованиях Шестого Всероссийского фестиваля приняли участие более 150 команд из 76 регионов РФ. Стоит отметить, что среди участников были также и шесть женских коллективов. Всего в рамках турнира состоялось 448 поединков.

"В этом году фестиваль стал рекордным по количеству участников – на сочинский лед вышли 4000 игроков. Но это только начало – уже в следующем году мы ожидаем, что в Лигу войдет еще порядка 60 команд из 4 регионов нашей страны", - сказал генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов.

Кубок Крутова – главный трофей российского любительского хоккея. Кубок носит имя Владимира Крутова, одного из самых известных игроков в истории отечественного хоккея, нападающего легендарной пятерки ЦСКА и сборной СССР.

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.