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Энергетики отремонтируют подстанцию "Дворец" в Пермском крае

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11 мая, 10:35 UTC+3

Работы общей стоимостью 1 млн рублей повысят надежность энергоснабжения в семи населенных пунктах Очерского района Прикамья

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" приступил к ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ "Дворец", расположенной в Спешковском сельском поселении Пермского края. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью компании, общий объем финансирования работ составит почти 1 млн руб. 

"В целях повышения надежности работы энергообъекта специалисты "Пермэнерго" выполнят капремонт трех масляных выключателей и шести разъединителей 35 кВ, восьми масляных выключателей, 20 разъединителей и 12 ячеек КРУ 10 кВ. Кроме того, будет произведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов. 

Подстанция "Дворец" обеспечивает электроснабжение потребителей семи населенных пунктов Очерского района Прикамья.

В состав Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (ОАО "МРСК Урала") входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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