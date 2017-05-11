О проектах Ямала рассказали в Амстердаме

САЛЕХАРД, 11 мая. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников представил потенциал региона на круглом столе "Современное развитие энергетического рынка: новые вызовы и возможности для российско-нидерландского сотрудничества". Мероприятие прошло накануне в Амстердаме (Нидерданды) и собрало руководителей ведущих голландских и российских транспортных и энергетических компаний, представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Ситников рассказал о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в округе. Один из них - "Энергия Арктики", состоящий из нескольких ключевых звеньев. "Так, компанией "Газпром нефть" введен в эксплуатацию нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", по которому нефть высокого качества идёт на рынки Европы, используя возможности Севморпути. Введены в эксплуатацию магистральные трубопроводы "Заполярье – Пурпе" и "Бованенково – Ухта-2". Нефтегазоконденсатное месторождение Бованенковское выходит на проектную мощность", - цитируют в службе слова Ситникова.

Отдельно первый вице-губернатор остановился на реализации проекта "Ямал СПГ". Он подчеркнул, что это будет транспортно-энергетический центр глобального значения, соединяющий в себе мощный производственный комплекс и логистический узел. НОВАТЭК планирует запустить первую очередь завода в конце 2017 года, а на плановую мощность в 16,5 млн тонн СПГ проект планирует выйти в 2019 году. Новый морской порт Сабетта, который развивается параллельно с производством сжиженного газа, постепенно наращивает грузопоток по Севморпути.

Первый замгубернатора отметил, что успешное освоение месторождений невозможно без серьезного развития транспортной инфраструктуры. Для обеспечения новых производственных мощностей будут построены железнодорожный Северный широтный ход и железная дорога Бованенково – Сабетта. Они закольцуют существующую железнодорожную инфраструктуру Ямала и дадут выход местной продукции на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь.

Ситников особо отметил, что вся промышленная деятельность в Арктике осуществляется в строгом соответствии с экологическими требованиями, а деятельность органов власти Ямала базируется на трех основных принципах – это сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, обеспечение экологической безопасности территории и сохранение гармонии и баланса интересов топливно-энергетических компаний и коренных малочисленных народов Севера.