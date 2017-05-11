В Москве наградят лучших социальных предпринимателей России

МОСКВА, 11 мая 2017 г. /Фонд "Наше будущее"/. 17 мая в Москве состоится вручение премии "Импульс добра", присуждаемой за вклад в развитие социального предпринимательства в России. В 2017 году церемония награждения лауреатов премии "Импульс добра" пройдет в шестой раз, а ее призовой фонд составит не менее 2 400 000 рублей.

"До премии осталось меньше недели, сейчас мы все готовимся и, конечно, очень волнуемся. На нас в очередной раз лежит огромная ответственность - выбрать из множества очень достойных кандидатов лучших, - говорит директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева. - Премия задает вектор развития социального бизнеса на ближайшую перспективу, показывает тренды и тенденции развития сферы. Сами же лауреаты премии входят в историю социального бизнеса в России, заполняя очередную ее страницу своими удивительными достижениями и идеями".

"Готовность делать добро, внимание к нуждам самых незащищенных, оказание самой разной помощи - это все не просто слова, а реальные дела конкретных людей, - отметил генеральный директор информационного агентства ТАСС России Сергей Михайлов. - И благодаря премии "Импульс добра", которую ТАСС поддерживает уже несколько лет, мы можем знать имена тех, кто творит это добро. Премия "Импульс добра" - это звено, которое связывает людей неравнодушных и тех, кто нуждается в поддержке, и показывает, чем каждый из нас может быть полезен. Тема социального предпринимательства всегда будет в центре внимания ТАСС, и я уверен, что вместе у нас непременно получится сделать этот мир добрее и лучше".

"Основатель корпорации Panasonic считал, что в основе любого бизнеса, вне зависимости от его размеров, должна лежать ответственность перед обществом и людьми, - отмечает генеральный директор компании Panasonic Россия Дзюнити Судзуки. - Почти столетняя история успеха Panasonic доказала справедливость этого тезиса. Мы строго следуем этой философии и были рады найти единомышленников в России - в лице фонда "Наше будущее", который уже много лет способствует развитию социального предпринимательства. Поддержка премии "Импульс добра" стала для нас хорошей традицией. Несколько последних лет участия в ней подарили нам множество важных и интересных встреч с настоящими энтузиастами своего дела. Искренне желаем организаторам Премии успехов, новых идей и небывалых высот!"

Партнеры премии "Импульс добра" - 2017:

Стратегический партнер: Агентство стратегических инициатив.

Агентство стратегических инициатив. Генеральный информационный партнер: Информационное агентство России "ТАСС".

Информационное агентство России "ТАСС". Генеральный партнер: банк "Открытие".

банк "Открытие". Технический партнер: компания Panasonic.

компания Panasonic. Официальный партнер: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Официальный интернет-партнер: информационно-аналитический портал Sostav.ru.

информационно-аналитический портал Sostav.ru. Официальный радиопартнер: радиостанция "Эхо Москвы".

радиостанция "Эхо Москвы". Партнер: Фонд поддержки социальных инициатив в сфере в сфере детства "Навстречу переменам".

Дополнительная информация для СМИ:

Дирекция общественных связей фонда "Наше будущее"

телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74

е-mail: pr@nb-fund.ru

Справочная информация о Премии "Импульс добра"

"Импульс добра" - ежегодная всероссийская премия, вручаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена фондом "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За предыдущие пять лет награда была вручена 59 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств представители общественных организаций, СМИ и вузов.

Номинации премии "Импульс добра" - 2017:

• "За личный вклад в развитие социального предпринимательства"

• "За лидерство в продвижении социального предпринимательства"

• "За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства". Номинация учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей.

• "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства". Номинация учреждена Министерством экономического развития Российской Федерации.

• "За системный подход к социальному предпринимательству". Номинация учреждена Агентством стратегических инициатив.

• "За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации"

• "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства"

Официальный сайт премии: impulsdobra.ru

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-68-78, доб. 2. (С 9:00 до 18:00 по московскому времени, с понедельника по пятницу. Звонок изо всех регионов России бесплатный.)

Электронный адрес: premia@nb-fund.ru