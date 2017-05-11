В Петербурге пройдет юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая 2017 г. /Пресс-служба "Клуба Дзюдо Турбостроитель"/. 23 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоится юбилейный V традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина среди спортсменов до 15 лет. Юноши поборются за медали в восьми весовых категориях, а девочки - в семи. Самая легкая категория - до 37 кг, а самая тяжелая - свыше 66 кг. Соревнования пройдут на 5 татами по действующим международным правилам дзюдо с ограничениями.

Турнир проводится в Петербурге с 2013 года при поддержке правительства города как особо значимое спортивное мероприятие. Его дата приурочена ко дню рождения легендарного тренера - 23 мая. Организаторы - "Клуб дзюдо турбостроитель", Фонд поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Место проведения: КСК "Сибур-Арена", Крестовский остров, Футбольная аллея, 8. Торжественная церемония открытия начнется в 10 ч. Вход свободный.

"В этом году, судя по количеству и географии поступивших в оргкомитет заявок, на турнире вновь соберутся участники со всей страны. Будут соревноваться представители различных школ и клубов. Так что борьба за медали предстоит жаркая! Ожидаем, что петербуржцы проявят себя достойными соперниками и не подкачают, - сказал президент "Клуба дзюдо турбостроитель", заслуженный тренер России Михаил Рахлин. - 60 сильнейших ребят будут поощрены ценными призами. Помимо традиционных призов за 1-3 места, в этом году призовой фонд турнира пополнился дополнительными номинациями от наших партнеров: "За волю к победе" для индивидуального участника и специальными наградами лучшим тренерам и судьям".

Контакты:

Юлия Калякина, пресс-секретарь "Клуба дзюдо турбостроитель", Фонда поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина

Тел.: +7 (812) 576-99-32

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