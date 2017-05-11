Завершен прием заявок на всероссийский конкурс "Культурная мозаика малых городов и сел"

МОСКВА, 11 мая 2017 г. /Пресс-служба конкурса/. Завершился прием заявок на III Всероссийский конкурс "Культурная мозаика малых городов и сел", который проходит в России с 14 марта 2017 года по 17 июля 2017 года при поддержке Министерства культуры РФ. Всего подано 1011 заявок из 75 регионов России. Две трети, 653 заявки, было подано из сельских населенных пунктов, остальные 358 заявок - из малых городов.

В Приволжском федеральном округе принято 294 заявки, Сибирском федеральном округе - 229, Северо-западном федеральном округе - 199, Центральном федеральном округе - 137, Уральском федеральном округе - 51, в Дальневосточном федеральном округе - 42, Южном федеральном округе - 37, Северо-Кавказском федеральном округе - 22. Наибольшее количество заявок - по 51 - поступило от организаций из Республики Башкортостан и Архангельской области. По 42 заявки пришло из Пермского края и Вологодской области. Третьими по активности стали Иркутская и Новосибирская области, от каждой из которых было подано по 37 заявок.

Среди предлагаемых инициатив - обучающие программы, выставки, мастер-классы, театральные гастроли, возрождение промыслов и ремесел, открытые чтения - все это, по мнению авторов проектов, поможет раскрыть потенциал жителей и сплотить местное сообщество, а также придаст импульс развитию территории.

Конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Как отмечает директор фонда Мария Морозова, поддержка социокультурных инициатив оказывает большое влияние на развитие российской глубинки.

"Год от года растет интерес к конкурсу "Культурная мозаика". Победители прошлых лет своим примером показывают, как яркая идея, будучи воплощенной, может изменить мир вокруг. Причем появляются как социальные эффекты, так и экономические. Благодаря реализации проектов, одержавших победу в конкурсе, возрождаются традиции, улучшается туристическая привлекательность регионов, развивается предпринимательство, основанное на творческом самовыражении людей. Все это объединяет жителей сел и малых городов, которые стремятся совместными усилиями улучшить жизнь на своей малой родине", - говорит Мария Морозова.

Полуфиналисты III Всероссийского конкурса проектов "Культурная мозаика малых городов и сел" будут объявлены 24 мая 2017 года. После этого они примут участие в семинаре в своих федеральных округах и смогут доработать свои заявки. Победители конкурса будут определены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.

С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда Тимченко http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic/ и на сайте конкурса http://cultmosaic.ru/

За дополнительной информацией следует обращаться напрямую к региональному оператору в соответствующем федеральном округе:

Северо-Западный федеральный округ - Татьяна Калинчук, Архангельский центр социальных технологий "Гарант", тел.: 8 (8182) 20-65-10, kalinchuk@ngo-garant.ru, 163000, г. Архангельск, улица Попова, дом 18, офис 7; http://center.ngogarant.ru

Приволжский федеральный округ - Светлана Чапарина, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", тел.: 8 (8482) 53-67-50, svetach@fondtol.org, 445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е, офис 401; http://fondtol.org

Уральский федеральный округ - Вера Барова, Благотворительный фонд развития города Тюмени, тел.: 8 (3452) 63-30-86, info@cftyumen.ru, 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 51/4; http://cftyumen.ru

Центральный федеральный округ - Дарья Салмина, Ассоциация менеджеров культуры, тел.: 8 (499) 638-56-14, 8 (910) 419-58-63, coordinator@amcult.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа - Надежда Стародубцева, Ассоциация менеджеров культуры, тел.: 8 (917) 721-05-65, km-ufo-skfo@yandex.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа - Татьяна Афанасьева, Благотворительный фонд "Сибирский", тел: 8 (383) 209-31-25, tatyana@siberiancenter.ru, 630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3; http://siberiancenter.ru

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете узнать на его страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/kulturmosaic/

https://vk.com/kulturmosaic

https://www.instagram.com/kulturmosaic/

О Фонде Тимченко:

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей. Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные "мосты" между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений. Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.

Для получения дополнительной информации для СМИ:

Екатерина Каштыкина, менеджер по связям с общественностью Фонда Тимченко

Тел.: +7(905) 577-55-48; Email: ekashtikina@timchenkofoundation.org

Яна Овсянникова, по поручению Фонда Тимченко

Тел.: +7(909) 903-90-63; Email: тел.: km@polylog.su