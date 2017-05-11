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500 заявок на участие в рекорде России по объятиям подали в Красноярске

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11 мая, 12:17 UTC+3

Мероприятие пройдет 21 мая

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© Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 11 мая 2017 г. / Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019. В Красноярске продолжается регистрация участников рекорда России по количеству людей, обнявших друг друга, который установят в преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На сегодняшний день подано уже 500 заявок, всего же для достижения рекорда планируется собрать 1000 участников. Мероприятие пройдет 21 мая в Фанпарке "Бобровый лог", который является одним из спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и сейчас модернизируется благодаря финансированию генерального партнера Студенческих игр - компании "Норникель".

Принять участие в рекорде и получить фирменную футболку Зимней универсиады-2019 может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого до 17 мая необходимо заполнить анкету на сайте www.krsk2019.ru.

Напомним, что в преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Фанпарке "Бобровый лог", помимо установления рекорда России по объятиям, будет организована масштабная развлекательная программа. Подарком для участников праздника станет выступление хедлайнера - столичной звезды, имя которой пока держится в секрете.

Кроме того, рядом со сценой будет организована телестудия под открытым небом, вещание которой распространится на штабы Зимней универсиады-2019, работающие в крупных вузах России. Посетители мероприятия смогут приобщиться к общероссийскому волонтерскому движению и выступить в роли гостей студии, поделившись своими впечатлениями от праздника.

В завершении торжественного мероприятия гости примут участие в масштабном флэшмобе, выстроившись в форме логотипа Зимней универсиады-2019.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)

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