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Рационализаторы УЭХК обеспечивают снижение энергопотребления до 3 млн кВт ч в год

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11 мая, 13:13 UTC+3

Комбинат, входящий в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", экономит ежегодно не менее 7 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Рационализаторское предложение энергетиков АО "УЭХК" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловской области) ежегодно обеспечивает комбинату снижение энергопотребления до 3 млн кВт ч и экономию не менее 7 млн рублей.

"Весомый экономический эффект потребления электроэнергии достигается за счет введенной в работу схемы автоматического подмагничивания газовых центрифуг (ГЦ). Ее использование позволило снизить рабочее напряжение на ГЦ технологических блоков цеха 54 при сохранении основных показателей их работы", - сказано в сообщении.

Введенная в промышленную эксплуатацию схема автоматики подмагничивания исключила частые выходы из синхронизма ГЦ из-за неуправляемых внешних воздействий (посадки напряжения) и постепенного размагничивания приводов ГЦ.

Также нововведение позволило исключить потери времени оперативного персонала на переходы и переключения в щитах питания секций (ЩПС) для подмагничивания газовых центрифуг, ручного перевода на номинальное напряжение и восстановление синхронной работы ГЦ. 

Применить режим работы ГЦ на экономичном пониженном напряжении позволили и реализованные в комплексе ППУ "Совершенствование алгоритма подмагничивания", "Задержка запуска алгоритма подмагничивания" и "Сокращение количества циклов подмагничивания".

"Результатом командной работы энергетиков предприятия стала стабильная работа ГЦ технологических блоков цеха 54 на пониженном напряжении. Экономия с момента реализации проекта превысила 15 млн руб.", - сообщили на комбинате.

Справка

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

АО "ТВЭЛ" создано 12 сентября 1996 года Указом Президента РФ, входит в состав Государственной корпорации "Росатом". Включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ОАО "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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