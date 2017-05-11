ГМИИ им.А.С.Пушкина открыл выставку на Венецианской биеннале

МОСКВА,11 мая 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые участвует в Венецианской биеннале, представляя с 10 мая выставку "Человек как птица. Образы путешествий" в рамках параллельной программы.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" исследует вопросы новых открытий на стыке оптики и искусства в тех сферах, которые объединены стремлением человека к познанию мира и определению своего места в нем. На протяжении истории люди пытались раздвинуть границы зримого и найти новые углы зрения, совершая экспедиции в дальние уголки мира и совершенствуя сам способ видения. Этот путь можно сравнить с внутренней трансформацией, происходящей с человеком на протяжении жизни.

Выставка пройдет при поддержке официального партнера - компании Mail.Ru Group (международный бренд My.com) и объединит творчество 14 российских и зарубежных художников, работающих в различных медиа: звуковые и световые инсталляции, видео, фото и объекты. Экспозиция не только знакомит с историей и дарит возможность пережить необычный визуальный опыт, но и отражает последние тенденции современного искусства, где высокие технологии занимают равное положение с традиционными медиа, значительно расширяя границы возможностей художественного выражения и восприятия. Полноту и реалистичность ощущения путешествия во времени дополнит само пространство выставки - палаццо Соранцо Ван Аксель XV века. Старинные кирпичные стены, стрельчатые окна и открытые деревянные перекрытия создают особую атмосферу и особый культурный контекст для прочтения работ, созданных современными художниками. Некоторые произведения будут созданы специально для выставки и пространства палаццо.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" - это первый международный проект нового направления деятельности Музея Пушкинский XXI, запущенного с целью создания выставочной платформы для самых различных форм актуального искусства: от живописи и скульптуры до экспериментального кино и виртуальной реальности. Пушкинский XXI позволяет представить основные этапы истории современных художественных практик и несет просветительскую функцию в области новейшего языка современного искусства.

Марина Лошак: "Это направление музея призвано выстроить новые связи между классическим и новым искусством, между российским и международным художественным процессом, способствовать диалогу форм репрезентации современного искусства и представить зрителю художников, которые разговаривают на языке актуальных медиа".

Ольга Шишко: "Для участия в Венецианской биеннале мы пригласили всемирно известных российских и международных авторов, которые расширяют привычный угол человеческого зрения от 120 градусов к 360 градусам зрения птицы. Цель проекта - открыть вход в другое измерение, по которому предлагается путешествовать зрителю. Художники говорят об отсутствии физических границ и расстояний. Многие из работ, экспонируемых на выставке, войдут в коллекцию Пушкинского XXI".

Кураторы: директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Шишко.

Участники: Семен Александровский (Россия), Татьяна Ахметгалиева (Россия), Дмитрий Булныгин (Россия), Софья Гаврилова (Россия), Марникс де Нийс (Нидерланды), Ирина Затуловская (Россия), Юрий Календарев (Россия - Италия), Давид Клербо (Бельгия), Мартин Хонерт (Германия), Фабрицио Плесси (Италия), Арт-группа "Провмыза" (Россия), Мариано Сардон (Аргентина), Леонид Тишков (Россия), Масаки Фуджихата (Япония).

Архитектор: Инна Каленская

Продюсер проекта: Елена Румянцева

Продюсер мероприятий: Яна Тиббен

Ссылка на изображения: https://drive.google.com/drive/folders/0B5Mxae6dIuvTdU9VUnBNd2R0YVk?usp=sharing

Ссылка на сайт проекта: http://venice.arts-museum.ru/

Пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина: +7 915 037 03 64 Евгения Киселева evgeniya.kiseleva@arts-museum.ru +7 916 457 91 13 Елена Антонова press@arts-museum.ru www.arts-museum.ru