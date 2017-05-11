ГК "Росатом" увеличила лимит на банковские гарантии "Югры" до 6,4 млрд рублей

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Госкорпорация "Росатом" увеличила лимит принимаемых от банка "Югра" госгарантий до 6,4 млрд рублей. В рамках закона №223-ФЗ ("О закупках госкомпаний") банк с 2014 года предоставляет ГК "Росатом" гарантии исполнения контрактов поставщиками продукции и услуг.
"Лимит "Росатома" был пересмотрен в сторону увеличения, исходя из оценки финансовой отчетности банка, которая тщательно изучается государственными компаниями, - отметил председатель правления ПАО Банк "Югра" Дмитрий Шиляев. - Возросший уровень доверия позволит нам увеличить бизнес в сегменте госгарантий и расширит возможности по привлечению клиентов, работающих с госкорпорацией в сфере строительства и эксплуатации АЭС".
Банк "Югра" тщательно анализирует партнеров по гарантиям, поэтому за время работы с ГК "Росатом" гарантийных случаев не было. "Контрагенты у "Росатома" проверены госкорпорацией неоднократно, надежны, поэтому случаев раскрытия гарантий у банка не было", - пояснил Дмитрий Шиляев.
ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.