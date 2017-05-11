Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГК "Росатом" увеличила лимит на банковские гарантии "Югры" до 6,4 млрд рублей

Новости партнеров
11 мая, 18:02 UTC+3

Лимит был пересмотрен в сторону увеличения, исходя из оценки финансовой отчетности банка

Поделиться
Материал из 1 страницы

Госкорпорация "Росатом" увеличила лимит принимаемых от банка "Югра" госгарантий до 6,4 млрд рублей. В рамках закона №223-ФЗ ("О закупках госкомпаний") банк с 2014 года  предоставляет ГК "Росатом" гарантии исполнения контрактов поставщиками продукции и услуг.

"Лимит "Росатома" был пересмотрен в сторону увеличения, исходя из оценки финансовой отчетности банка, которая тщательно изучается государственными компаниями, - отметил председатель правления ПАО Банк "Югра" Дмитрий Шиляев. - Возросший уровень доверия позволит нам увеличить бизнес в сегменте госгарантий и расширит возможности по привлечению клиентов, работающих с госкорпорацией в сфере строительства и эксплуатации АЭС".

Банк "Югра" тщательно анализирует партнеров по гарантиям, поэтому за время работы с ГК "Росатом" гарантийных случаев не было. "Контрагенты у "Росатома" проверены госкорпорацией неоднократно, надежны, поэтому случаев раскрытия гарантий у банка не было", - пояснил Дмитрий Шиляев.

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
2
"Аллея России" - новая традиция празднования Дня Победы
3
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" состоялись торжества к Дню Победы
6
Наталья Комарова прошла в "Бессмертном полку" вместе с жителями Нижневартовска
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама