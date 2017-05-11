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Губернатор: в Иркутской области вырос объем налоговых поступлений в региональный бюджет

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11 мая, 18:30 UTC+3

Относительно аналогичного периода прошлого года налоговые и неналоговые доходы региона выросли на 27,1%

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В Иркутской области в первом квартале 2017 года вырос объем налоговых поступлений по всем видам основных налогов. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Относительно аналогичного периода прошлого года налоговые и неналоговые доходы выросли на 27,1%", - сказал глава Иркутской области. Сергей Левченко также обратил внимание на то, что в этом году увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц: с 9,6 млрд рублей в  первом квартале 2016 г. до 10,2 млрд рублей – за тот же период 2017-го. Это связано как с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, так и с деятельностью областного правительства по выводу из "тени" зарплат в производственной и торговой сферах экономики Приангарья.

По словам губернатора Иркутской области, суммарная задолженность по зарплате в регионе в первом квартале этого года снизилась на 10,3 млн рублей. "В апреле текущего года нам удалось на столько же сократить долги по заработной плате в регионе. Вся просроченная задолженность возникла из-за отсутствия собственных средств организаций, большая часть которых находится в конкурсном производстве. Основная часть просроченной задолженности – 85,8% приходится на строительные организации, 13,8% – на организации обрабатывающих производств", – сообщил Сергей Левченко.

Что же касается сельского хозяйства, то объем производства в этой отрасли за первые 3 месяца 2017 года составил 6,4 млрд рублей, или 100,7% к соответствующему периоду 2016 года. Как сообщил глава региона, в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области поголовье крупного рогатого скота по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилось на 6,5%, поголовье коров на – 5,3 % Губернатор уточнил, что Иркутская область развивает более 20 направлений поддержки животноводства. В частности, субсидии предоставляются на приобретение и содержание племенных сельскохозяйственных животных, на содержание коров молочного и мясного направления. Кроме этого, в Приангарье действует федеральная программа по развитию семейных животноводческих ферм и областная программа по развитию семейных молочных животноводческих ферм.  Также в области создана устойчиво работающая система закупок молока и мяса у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

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