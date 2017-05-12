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"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.

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12 мая, 10:18 UTC+3

Машиностроительное предприятие УГМК расширяет промышленный участок в связи с увеличением номенклатуры и устойчивым ростом реализации

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ОРЕНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. ООО "Оренбургский радиатор" (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) направит в 2017 году 75 млн руб. на расширение промышленного участка. Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, решение принято в связи с увеличением количества новых видов изделий и устойчивым ростом реализации продукции. 

Как сказано в сообщении, успешно освоена технология производства алюминиевых теплообменников на созданном в 2015 году производственном участке. В рамках организации второй производственной очереди нового участка начаты работы по реконструкции помещения, заключены контракты на поставку автоматизированной линии спекания алюминиевых радиаторов, приобретено новое оборудование для изготовления охлаждающих лент и пластин, сварочные аппараты, гидравлические ножницы, фрезерные и сверлильные станки. 

По словам исполнительного директора предприятия Александра Дементьева, развитие промышленных мощностей и расширение номенклатуры выпускаемых изделий позволит удовлетворить запросы потребителей. "Также мы будем продолжать реализацию концепции импортозамещения", - отметил он.

Научно-технический центр предприятия разработал часть новых изделий для заводов-производителей сельскохозяйственной техники. Так, например, изготовлена опытно-промышленная партия успешно прошедших испытания и согласованных к поставке на комбайновый завод "Ростсельмаш" радиаторов для одного из самых высокопроизводительных в мире комбайнов TORUM 780. Опытные образцы блоков радиаторов БР 6585Б и БР 8483Б проходят испытания на АО "Петербургский тракторный завод" (дочерняя компания ОАО "Кировский завод").

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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