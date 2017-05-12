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Ювелирный дом MOISEIKIN получил международную награду "Совершенство ювелирного дизайна"

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12 мая, 10:42 UTC+3

За один из самых престижных титулов боролись в Гонконге 165 претендентов из 27 стран

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Гарнитур "Перо Жар-птицы" Ювелирного дома MOISEIKIN награжден за высочайший уровень мастерства на Международном ювелирном шоу в Гонконге.

"Главной особенностью этого года стало получение международной награды "Совершенство ювелирного дизайна" (International Jewellery Design Excellence Award). В номинации "Высочайший уровень мастерства" (Best Craftsmanship) победил уникальный гарнитур "Перо Жар-птицы", - сообщили в Ювелирном доме. 

"Гарнитур воплощает любовь дизайнера к природе и его приверженность современным технологиям. Сочетание совершенных материалов, инновационных технологий и искусного ювелирного искусства и привели мастеров MOISEIKIN к одной из самых престижных международных наград", - рассказали там.

За титул "Чемпион чемпионов" в марте 2017 года боролись 165 претендентов из 27 стран и регионов мира. В заключительный этап конкурса вышли восемь претендентов, в том числе Виктор Моисейкин.

"Перо Жар-птицы" – гарнитур из редких драгоценных камней. "Вальсирующие бриллианты и демантоиды, редкие александриты, таинственные танзаниты и яркая шпинель, искусно закрепленные в ажурной золотой оправе, кажется, кружатся и парят. Искрящиеся и блестящие, драгоценные камни создают историю сказочного полета волшебной Жар-птицы", рассказали в Ювелирном доме.

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и других.

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