Андрей Мисюра: за год удалось выйти на восходящую траекторию

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. Сегодня НПОА отмечает два юбилея - ровно 75 лет назад Киевский радиозавод, эвакуированный на Урал, начал производить первую продукцию, а 40 лет назад, в 1977 году, на базе НИИ автоматики и Завода автоматики в Свердловске было создано научно-­производственное объединение с большим научно-техническим потенциалом и мощной экспериментальной, производственной и испытательной базой. А 19 апреля - ровно год, как в непростое для предприятия время НПОА возглавил Андрей Мисюра. Он рассказал в интервью ТАСС о том, как справилась новая команда с трудностями шокового для предприятия года, о дисциплине, научном и творческом поиске, зарплатах, перспективах, о "товарищах-врагах" и о том, кто, зачем и куда вострит лыжи.

- Андрей Васильевич, прошел почти год с момента вашего назначения на должность генерального директора научно-производственного объединения. Какие изменения на предприятии?

2016 год стал для нас переломным. Предприятие находилось в непростой ситуации: дефицит по контрактам приблизился к 1 млрд рублей, средняя зарплата в первом квартале прошлого года снизилась на 25%. В конце мая прошлого года главной задачей нашей команды, которую тогда пришлось оперативно формировать, стало возвращение экономической устойчивости для сохранения высокого кадрового потенциала предприятия. Где-то необходимо было сохранить, где-то усилить наши позиции на традиционных рынках.

Теперь, год спустя, можно говорить об итогах. Некоторые члены Совета директоров тогда говорили нам, что люди не обеспечены объемами работ, и надо думать об оптимизации. Были попытки сократить полтысячи человек. Нам удалось не только сохранить прежнее количество людей на предприятии, но даже увеличить численность. Губернатор нас учит: "Это наши люди, свердловчане, мы должны их защищать". Через такую парадигму, благодаря опыту государственной службы, у меня сложилось понимание, что сократить - самый легкий путь, но с опасными последствиями. Потому что он запускает целую цепь неприятных последствий. Всегда лучше сделать так, чтобы у людей была работа.

К четвертому кварталу прошлого года нам удалось переломить ситуацию со средней зарплатой. Мы вывели ее на уровень 2015 года, скомпенсировав прежнюю 25-процентную потерю. По итогам года не только выплатили 100%, что было не всегда и в более благополучные годы, а также поощрить работников 13-й зарплатой. Больше того: в рамках кадровых мероприятий в научных и разработнических подразделениях, порядка 20% наиболее ценного научного состава нашего предприятия стали получать большую зарплату. Зарплата ключевых специалистов вышла на уровень рыночных цифр, хотя экономисты ратовали за то, что это преждевременно. Но мы отдаем себе отчет в том, что научные специалисты - ключевые, так как в названии "НПО автоматики" первое слово - "научное". Производственная часть стала актуальной в 1990-е годы, когда снизился объем ОКРов (опытно-конструкторских работ - ред.), и появилась необходимость зарабатывать деньги на серийной продукции, хотя наше предприятие никогда не было серийным.

По итогам прошлого года удалось не только скомпенсировать потерю 1 млрд рублей в контрактах, но и прирасти на 10% относительно планового объема, то есть мы дали плюсом 2 млрд рублей относительно цифр мая 2016 года.

В два раза была увеличена прибыль предприятия. Сегодня она составляет более 600 млн рублей.

- Какая сейчас зарплата на предприятии?

В первом квартале 2016 года средняя зарплата по предприятию составляла 43 тыс. рублей. Сейчас - в районе 50 тыс. Это примерно на 45% выше, чем средняя зарплата по Свердловской области. В этом году мы ставим задачу поднять среднюю зарплату на предприятии еще на 12% - до 56 тыс.

- Кроме производства продукции в интересах ракетно-космической отрасли, с предприятиями из каких отраслей вы еще сотрудничаете?

Сегодня понимаем, что 90% нашей гражданской продукции - монорынок железной дороги. Мы должны были искать новые направления. Среди них - работа с нашим стратегическим партнером, группой компаний "Ростсельмаш". Сейчас мы находимся на стадии заключения с ними долгосрочного договора. Пока не такие объемы, как с "Уральскими локомотивами", но, тем не менее, уже значительные для нас.

Выходим на рынок энергетики. Идет работа с топ-менеджментом ПАО "Россети". Мы благодарны за поддержку наших инициатив по выходу на гражданские рынки руководству ГК "Роскосмос".

© Донат Сорокин/ТАСС

Благодарны Дмитрию Рогозину, который был гостем нашего предприятия во время "Иннопрорма-2016", за то, что ввел нас в тему программы "Безопасный город". Наше предприятие стало фактически одним из ведущих в этом проекте в теме создания локальных систем управления для городской инфраструктуры.

Есть работы с Уралмашзаводом, с входящей в ОМЗ группой «КАРТЭКС". Мы очень благодарны первому вице-президенту, члену правления ОАО "Газпромбанк", председателю совета директоров ОАО "Уралмашзавод" Яну Центеру. Большой объем его полномочий - в Москве, но он остается патриотом Урала. Наши здания, НПОА и банк, в Екатеринбурге расположены по соседству, и по-соседски он понимает важность внутрирегиональной производственной кооперации. Мы, в свою очередь, сделаем все для увеличения конкурентных преимуществ продукции Уралмашзавода и других компаний ОМЗ, производящих схожую продукцию. Так, мы победили в трех тендерах на создание кабин для карьерных экскаваторов.

- Вы пришли в НПОА с должности регионального министра промышленности и науки. Министерство курирует работу почти 18 тыс. предприятий. Как недавний министр, вы знаете общую картину в регионе и в стране. При этом знаете НПОА, где работали больше 10 лет. Как этот опыт конвертируете в пользу предприятию?

Специфика работы нашего предприятия заключается в том, что центры принятия решений и основные рынки находятся, прежде всего, в Москве, в Госкорпорациях или частных компаниях. Поэтому наши основные выходы на новые рынки - там. Но, тем не менее, мы - активные участники Союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий ОПК региона. В частности, реализуем совместный с УОМЗ проект. Пытались работать с УЗГА, но сотрудничество не сложилось по нашей вине - не было достаточного задела по этому направлению. Но точки соприкосновения ищем и обсуждаем. Разворачиваем сотрудничество с целым рядом предприятий - Уралмашзавод, Синарский трубный завод, УГМК (ШААЗ в Курганской области), МРСК Урала - предприятие ПАО "Россети".

- Раньше вы рассказывали об участии НПОА в нефтедобывающем и судостроительном бизнесе. Что здесь нового?

Отрасли для нас не новые, мы лишь расширяем присутствие. Для ВМФ, помимо локальных систем управления, мы занимаемся боевой тематикой, и в этом репутация нашей компании безупречная. 75 лет работы в этой тематике, все годы - в сотрудничестве с ВМФ. На уровне руководства и специалистов взаимопонимание абсолютное и полное.

Но по судостроению мы видим следующую проблему. У НПОА было много контрактов, ежегодный объем работ по этой тематике - около 600 млн рублей. Это около 10% наших работ. Наша задача - расширить это направление. Основные наши кооперации - в Санкт-Петербурге. В рамках проектов, которые ведут там такие серьезные организации, как ЦКБМТ "Рубин", СПМБМ "Малахит", мы работаем с предприятиями другого уровня кооперации.

Там была следующая проблема. Несмотря на большой объем контрактов и их неплохие экономические параметры, были срывы по нашим обязательствам, доходящие иногда до полутора лет. Нашей главной задачей за прошедший год было исправить ситуацию и вернуть статус надежного партнера. Эту историю мы серьезно отрабатывали. По фактам срыва были даже проверки прокуратуры, ФАС. Сейчас ситуация выправляется. Регулярно проходят заседания Межведомственной рабочей группы, которую возглавляет член коллегии ВПК Владимир Поспелов. Они проводятся в Северодвинске, я в них постоянно участвую.

Мы хотим вернуть наше имя, статус и, думаю, это получается. А также многолетнюю историю успеха военно-морской тематики, а это 50% нашего оборота.

- А что по нефтегазовому комплексу?

В Архангельске в конце марта прошел Арктический форум. Накануне на эту тему проходили совещания в Екатеринбурге (УрФО) и Новосибирске (СФО). На обеих я выступал с докладами. В Новосибирске мы оказались единственным промпредприятием, которому руководство Уральского федерального округа доверило обобщить то, что можем поставлять для Арктики.

Кроме систем, улучшающих жизнь людей, например, в рамках программ "Безопасный город" и "Умный город", мы говорили о том, что можем предложить нефтегазовому комплексу. Это консервативная отрасль, и быстрого эффекта там не бывает.

На Сочинском инвестиционном форуме-2017 в начале марта прошло совещание, где я получил возможность выступить с докладом перед руководителями наших нефтегазовых компаний о возможностях НПОА в этой теме. По итогам были даны протокольные поручения, которые дают нам шанс донести до руководителей ключевых департаментов этих компаний наши конкурентные преимущества. Этим шансом мы, безусловно, пользуемся.

- Ранее анонсировалось, что до 2018 года НПО увеличит объемы по гражданской продукции на 13%. Выполняются планы?

На сегодня доля "гражданки" в общем обороте НПОА составляет 27%. К 2018 году мы намерены довести эту долю до 50%. Такие шансы есть, в том числе по работе с компанией "Ростсельмаш", ПАО "Россети". Также хотим сохранить и развить железнодорожную тему.

- Есть информация, что вы уезжаете в Москву. На повышение. Так ли это?

Откуда такая информация?

- Люди говорят.

Это вроде бы должно тешить самолюбие, но меня это возмущает. Никаких усилий я не прилагал, попыток не предпринимал, мыслей не вынашивал, официальных предложений не получал.

- Но ведь не бывает дыма без огня?

Эти слухи циркулируют на предприятии, и выливаются иногда наружу. И не первый раз. Представьте себе следующее. С мая прошлого года мы формировали новую команду. Ряд "топов", которые успешно состоялись в своей прежней деятельности, имеют серьезные достижения и связи, доверились нам. У них есть деятельное желание сделать предприятие процветающим, в том числе в гражданских отраслях. Вокруг новой команды консолидируется как молодежь, так и уважаемые наши ветераны.

И вот сотни людей, которые сделали в своей жизни такую ставку, вдруг узнают, что всем этим проектам скоро, так сказать, придет пшик. Потому что тот, кто во главе этих перемен, намерен уехать в столицу. Это бьет по мотивации. Официально заявляю: никаких переходов не было, нет, и не будет. Это даже не обсуждается.

- В прошлом году вы говорили о программе "Три шага к успеху". Что сделано?

Прежде всего, мы приняли меры по исправлению той ситуации, которая произошла на космодроме "Восточный", когда был установлен неправильный кабель. Провели совместно с Роскосмосом проверку, выявили причины и устранили их. После этого мы разработали программу, которая направлена на стабилизацию предприятия. За счет чего мы это делаем? Прежде всего, за счет поддержания наших интеллектуальных кадров. За счет оптимизации - не сокращением, а путем исключения простоев, иногда даже глупостей, лишней бюрократии в бизнес-процессах. Речь о сокращении производственных циклов, циклов закупки товарно-материальных ценностей, и вообще ненужных трат.

Я рад, что госкорпорация "Роскосмос", куда мы входим, активно помогает руководителям своих предприятий как методически, так и созданными историями успеха, дает возможность внедрять улучшающие изменения на предприятиях. Активно работаем с департаментом производственных систем Роскосмоса - их команда с осени прошлого года работает на нашем предприятии. Мы внедряем новый стандарт - производственную систему Роскосмоса.

Что добились? В монтажно-сборочном производстве прежде цикл изготовления продукции составлял 14 месяцев, мы сократили его до четырех. То, что раньше делалось полтора года, теперь можем делать за полгода. Это серьезно помогает получать новые контракты по Гособоронзаказу. Это уже исправило нам ситуацию с поставками локальных систем управления для ВМФ - об этой истории срывов я уже рассказал.

Мы поменяли работу по закупке. Ежегодно предприятие закупает товарно-материальных ценностей на 2,5 млрд рублей. Целый ряд закупок вызывал у меня вопросы. Не было должных оснований, иногда были закупки у единственного поставщика на основании того, что нужно было срочно, и прочее. Такие случаи мы подетально разбирали. Людям, которые пришли в нашу команду из ФАС, удалось изменить это в корне. Закупки у единственного заказчика проводятся на суммы, в 50 раз меньшие, чем прежде. Еженедельно мы экономим на закупках 4 млн рублей. Это реальный эффект, который можно показать.

Мы стали первый предприятием в России, подключенной к закрытой торговой площадке АСТ ГОЗ. У нас - ключ с номером 001.

Все это позволяет сделать процедуры закупок максимально прозрачными, конкурентными и рыночными.

Еще один аспект. Наше предприятие исторически разделено на две площадки. Административная и научная площадка - в центре города, в нескольких километрах - производственная. Впервые за полтора десятка лет на последней стали проводить регулярные производственные совещания под руководством гендиректора НПОА. На них обсуждаются, в том числе, срывы заказов. Повестка каждого поначалу включала разбор сотен таких случаев. По итогам декабря 2016 года мы обсуждали всего 30 сорванных заказов, которые, по большому счету, не влияли на наши партнерские обязательства. Сегодня каждый сорванный наряд - редкость, прецедент месяца, тема для детального "разбора полетов".

Также мы изменили работу на рынке кредитования. Раньше НПОА брало кредиты у региональных банков под 15% годовых. Сейчас берем кредиты только под производственную программу у федеральных банков, уполномоченных работать с госпредприятиями - Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ. Нынешняя ставка - 10%. Это одна из самых конкурентных ставок в России. Эффект - огромный. Выстроены кредитные линии за счет хороших отношений, сложившихся с руководством и профильными сотрудниками этих финансово-кредитных учреждений. Многие вопросы решаются сотрудниками на горизонтальном уровне. Быстро, прозрачно, без лишних процедур. И основание кредитовать нас на таких условиях дает федеральным банкам сама наша работа.

- Как взаимодействует предприятие с коллегами из Таможенного Союза, стран бывшего СССР, и вообще с иностранцами?

Я недоволен результатами работы на экспортных рынках. По факту мы там не работаем по разным причинам. Начиная от интересов, связанных с режимом, заканчивая тем, что мы ничего не сделали, чтобы получить какой-то задел. Есть, конечно, отдельные истории, когда мы работали с Казахстаном по линии горнодобывающей промышленности. Но в основном это незначительные направления, которые никак не сказываются на оборотах нашего предприятия.

Мы видим потенциал в таких направлениях, как автомобильная промышленность, в приводной тематике и системах управления. Встречались с генеральным конструктором БЕЛАЗа, когда он приезжал в Свердловскую область. В составе делегации (в конце февраля - начале марта), которую возглавил первый замглавы Свердловской области Алексей Орлов, наши специалисты ездили в Беларусь, где обсуждали возможность дальнейшего сотрудничества с БЕЛАЗом.

- А суммы, сроки?

Пока об этом говорить рано. Есть предмет разговора, общие точки соприкосновения. Также нас интересует газомоторная тематика, которая сегодня на слуху. Мы думаем, как нам в нее заходить, с какими ресурсами и партнерами.

- Партнеры только в Белоруссии?

Нет. Нас интересует энергетика, потому что она в странах СНГ такая же, как у нас, в силу сохранения общих стандартов, принятых в советское время. Мы, помимо взаимодействия с Россетями, в этом же направлении делаем первые шаги навстречу компаниям Латинской Америки.

СПРАВКА

НПОА - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

Андрей Мисюра родился в Челябинской области 25 октября 1981 года. Окончил радиотехнический факультет Уральского государственного технического университета - УПИ (2003); Европейскую школу бизнеса и технологий (Германия). В 2003-2014 годах - во ФГУП "НПО автоматики им. акад. Н.А. Семихатова": прошёл путь от техника I категории до первого заместителя генерального директора по науке; помощник генерального директора. Одновременно заместитель, первый заместитель председателя Совета главных конструкторов Свердловской области.

С 16 сентября 2014 по 18 мая 2016 года - министр промышленности и науки Свердловской области.

С 19 мая 2016 года - генеральный директор НПО автоматики им. акад. Н.А.Семихатова.

Автор более 15 патентов и авторских свидетельств.