В Северодвинске выведено из эллинга новое океанографическое судно

В северодвинском Центре судоремонта "Звездочка" сегодня состоялась торжественная церемония вывода из эллинга океа­ног­рафи­чес­кого судна "Ака­де­мик Алек­санд­ров", которое будет использоваться для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, а также спасательных операций в Арктике.

"Уверен, что новое судно будет долгие годы прославлять имя великого ученого и нашей области", - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов на торжественном митинге.

Исследовательское судно "Академик Александров" способно вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного и контрольно-измерительного оборудования.

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники. "Академик Александров" стал третьим судном этого типа, построенным в Северодвинске.

Строительство "Академика Александрова" началось 20 декабря 2012 года по заказу Министерства обороны РФ. После вывода из эллинга судно будет спущено на воду. Завершающий этап строительства будет выполняться у причальной стенки завода. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Согласно государственному контракту, передача судна запланирована на четвертый квартал 2018 года.