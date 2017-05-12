Второй этап Гран-при по шахматам стартовал в Москве

12 мая в DI Telegraph состоялась церемония открытия второго этапа Гран-при по шахматам, который является частью чемпионского цикла 2017-2018. В ней приняли участие организатор турнира компания World Chess, ФИДЕ и партнеры московского этапа - "ФосАгро" и "ВымпелКом". Официальными партнерами серии Гран-при выступают "Лаборатория Касперского", EG Capital Partners и S.T. Dupont.

Игру открыл президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, сделав символический первый ход. На протяжении 9 дней за победу будут сражаться 18 шахматистов из 12 стран, в том числе и пять российских игроков: Александр Грищук, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Эрнесто Инаркиев. Все участники турнира во время игры будут делать записи эксклюзивными ручками Atelier компании S.T. Dupont.

В рамках открытия было также подписано соглашение о партнерстве между "ФосАгро" и World Chess. "ФосАгро" на протяжении последних семи лет является бессменным генеральным партнером Российской шахматной федерации. Философия шахмат и развития компании созвучны - в их основе стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди своих конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на товарных рынках 100 стран мира, включая приоритетный российский рынок.

Мы также поддерживаем матчи за звание чемпиона мира по шахматам, которые проходят в России, например, в Сочи (2014), и матчи с участием российских гроссмейстеров, например, в Нью-Йорке (2016), где Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру. Сегодня рады выступить официальным партнером состязаний Гран-при, проходящих в российской столице, и надеемся, что в матче за звание чемпиона мира в следующем году обязательно будет выступать российский гроссмейстер.

Мы заботимся и о будущем российской шахматной школы, популяризируя шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат.

Помимо поддержки шахмат, нам удается решать и бизнес-задачи по повышению узнаваемости бренда "ФосАгро" и расширению базы потенциальных инвесторов и партнеров", отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро", член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев.

"Спорт играет большую роль при решении задач социально-экономического развития, так как является особенной социально-культурной сферой, положительно влияющей на важнейшие показатели благополучия нашей страны. Участие страны в международных соревнованиях и спортивные достижения способствуют развитию международных экономических отношений и полезному сотрудничеству, а шахматы больше всех связаны с долгосрочной стратегией, что так близко бизнесу" - считает Арташес Сивков, ИВП по развитию корпоративного бизнеса ПАО "ВымпелКом".

Любители шахмат смогут наблюдать за ходом московского этапа Гран-при как на площадке DI Telegraph, так и в интернете. Эксклюзивная онлайн-трансляция на русском языке с разбором игры и комментариями гроссмейстеров будет в свободном доступе на сайте WorldChess.com. Игровая зона и комната отдыха шахматистов впервые в истории чемпионского цикла не будут разделены, камеры будут установлены по всей площадке - таким образом зрители смогут следить за событиями турнира во всех подробностях.

"Наша главная цель - сделать шахматные турниры как можно более зрелищными. Во время чемпионата мира мы поняли, что болельщикам важно видеть все аспекты игры, им интересно поведение гроссмейстеров не только за шахматным столом, но и во время отдыха. Уверен, что новый вид трансляции привлечет к экранам компьютеров и телефонов миллионы новых зрителей по всему миру" - отметил глава компании World Chess Илья Мерензон.

Параллельно с Гран-при будет проводиться публичная программа, в которой смогут принять участие все желающие. Среди планируемых мероприятий на площадке DI Telegraph - сеансы одновременной игры с известными гроссмейстерами, шахматные уроки для начинающих с профессиональными игроками, а также специальные спортивные мероприятия для детей. Полное расписание программы можно найти на сайте Worldchess.com.

Организаторы Гран-при

ФИДЕ

Международная Шахматная Федерация (ФИДЕ) признана ее членами и МОК в качестве международной шахматной организации, ответственной за шахматный спорт и все международные соревнования. ФИДЕ обладает исключительными правами на организацию Чемпионата Мира по шахматам и Шахматных Олимпиад.

Компания World Chess

World Chess - официальный партнер ФИДЕ и обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла. Компания нацелена на развитие и коммерциализацию шахмат, повышение привлекательности самого интеллектуального вида спорта для спонсоров, СМИ и широкой аудитории.

Компания World Chess получила свои коммерческие права в 2012 году; в 2012-2013 гг. компания успешно организовала серию Гран-при, матч за титул чемпиона мира по шахматам 2014 в Сочи, чемпионат мира по быстрым шахматам 2015 в Берлине, а также Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 2016 в Москве и Чемпионат мира 2016 в Нью-Йорке. Официальная трансляция турниров чемпионского цикла ведется сайтом worldchess.com.

Партнеры серии Гран-при по шахматам

EG Capital Partners

УК "EG Capital Partners" специализируется на управлении активами НПФ, частных клиентов и паевых инвестиционных фондов. Компания была основана в 1994 году и сейчас входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компании России по объему средств под управлением.

EG Capital Partners является стратегическим партнером международной управляющей компании EG Capital Advisors, специализирующейся на управлении активами на глобальных рынках, и предоставляет клиентам компании инфраструктуру для доступа на российский рынок.

"Лаборатория Касперского"

"Лаборатория Касперского" - международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и двадцатилетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них важно. Подробнее на www.kaspersky.ru.

S.T. Dupont

Уже 145 лет ювелиры, лакировщики, специалисты по коже компании S.T.Dupont создают уникальные и долговечные изделия, выполненные исключительно вручную и полностью произведенные во Франции для искушенных ценителей.

Талант в сочетании с истинным духом предпринимательства основателя компании Симона Тиссо-Дюпона принесли международное признание бренду, который и сейчас продолжает воплощать собой высокое французское мастерство.

В S.T.Dupont с большой гордостью используют старинные техники своих мастеров, которые передают свои навыки из поколения в поколение.

S.T.Dupont - это выбор особых ценителей, творческих личностей, мировых лидеров и представителей королевских семей. С 1872 года компания создает исключительные изделия для исключительных людей.

Партнеры московского этапа Гран-при по шахматам

"ФосАгро"

"ФосАгро" - российская вертикально-интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции в мире по выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более).

Группа "ФосАгро" является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 35 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них - на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

ПАО "ВымпелКом"

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") является частью международной коммуникационной группы VEON, штаб-квартира которой находится в Голландии, в Амстердаме. Цель компании - открыть новые возможности для своих клиентов в мире digital. Компания оказывает услуги голосовой связи, фиксированного и мобильного интернет-доступа, а также предоставляет современные digital-сервисы для более чем 200 миллионов клиентов в 13 странах, включая Россию, Италию, Алжир, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Украину, Бангладеш, Киргизию, Таджикистан, Армению, Грузию и Лаос.

"Билайн Бизнес" - структурное подразделение "ВымпелКома", работающее на рынке корпоративной связи. В портфолио компании более 70 разработанных решений для бизнеса, основанных на взаимодействии мобильной и фиксированной связи. "Билайн Бизнес" является лидером в предоставлении коммуникационных услуг на рынке коммерческой недвижимости. www.beeline.ru/b2b