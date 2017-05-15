Открыта аккредитация СМИ на ВЭФ-2017

МОСКВА, 15 мая /Росконгресс/. 15 мая на сайте forumvostok.ru в разделе "СМИ" открывается онлайн-регистрация представителей прессы на третий Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ - 1 августа 2017 года.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум - 2017 размещена на официальном сайте www.forumvostok.ru в разделе "СМИ".

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@forumvostok.ru.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.