Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открыта аккредитация СМИ на ВЭФ-2017

Новости партнеров
15 мая, 11:00 UTC+3

Форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая /Росконгресс/. 15 мая на сайте forumvostok.ru в разделе "СМИ" открывается онлайн-регистрация представителей прессы на третий Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ - 1 августа 2017 года.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум - 2017 размещена на официальном сайте www.forumvostok.ru в разделе "СМИ".

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@forumvostok.ru.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
4
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.
2
"Аллея России" - новая традиция празднования Дня Победы
3
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" состоялись торжества к Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама