Продажи "ДОНСТРОЙ" за четыре месяца 2017 года достигли рекордных показателей

МОСКВА, Россия. 15 мая 2017 года. Компания "ДОНСТРОЙ" проанализировала итоги продаж за январь-апрель 2017 года и зафиксировала рекордные результаты по сравнению с аналогичными периодами прошлых годов. Выручка от продаж превысила 11 млрд рублей, что на 15% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году (9,56 млрд рублей). При этом сумма поступлений за первые четыре месяца 2017 года превысила 14 млрд рублей.

Общий объем продаж за январь-апрель составил около 49 200 кв. м площадей: компанией было реализовано 838 объектов недвижимости (квартир, машиномест, коммерческих и кладовых помещений), что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.

В общей структуре выручки от продаж квартир основная доля (54,4%) сохраняется за бизнес-классом, представленным в портфеле компании проектами "СИМВОЛ", "Сердце столицы", "Соколиный форт", "Лосиный остров". При этом существенно возросла доля класса De Luxe (с 19,2% в 2016 году до 30,8% в 2017 году), что объясняется активными продажами в новом проекте компании - "ЖИЗНЬ на Плющихе". Средняя площадь проданной квартиры составила 72,3 кв. м в бизнес-классе, 111,7 кв. м в классе Premium и 171,9 кв. м в De Luxe.

Отдельный рекорд поставила ипотека: доля ипотечных сделок в общем объеме продаж компании достигла 39,5%, в то время как в предыдущие годы не превышала 29%. Традиционно, ипотека была наиболее востребована в бизнес-классе (42,5% от общего числа сделок по сегменту), где представлено самое доступное ценовое предложение - квартиры от 5,3 млн рублей. В классе Premium доля ипотеки составила 25,7%, в классе De Luxe - 18,5%.

Как поясняет генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, "Рост популярности ипотеки - прямое следствие снижения ипотечных ставок у наших банков-партнеров. Сегодня ставки вплотную приблизились к психологически важной отметке 10% годовых - для покупателей жилья это означает вполне комфортную кредитную нагрузку и отсутствие неадекватных переплат. Поэтому не только в бизнес-классе, но и в высокобюджетных сегментах люди все чаще рассматривают этот инструмент - зачастую оформить ипотеку удобнее и выгоднее, чем единовременно выводить крупную сумму со счетов или из прочих активов".

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).