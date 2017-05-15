Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезон

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Команда "Фаворит", выступающая от Федерации парусного спорта Чеченской Республики, стала победителем в дивизионе ORC на регате United Sailing Week.
Это уже вторая победа подряд с начала открытия сезона.
Соревнования проходили в Хорватии с 6 по 12 мая. В дивизионе ORC было 12 команд, а всего на воду вышли более 50 экипажей.
Первые гонки спортсмены провели при сильном ветре и без генакеров. Тактик команды "Фаворит" Петр Лежнин прокомментировал гоночные результаты так: "Погодные условия и отмена генакеров не позволили использовать весь гоночный потенциал лодки, и после трех дней мы отставали на 8 очков. Решающим для команды стал последний день и три короткие гонки при ветре до 10 узлов".
"Судьба первого места решилась в сложной борьбе. Главная проблема была в большом количестве яхт других дивизионов на дистанции, которые влияли на нашу тактику и, как следствие, скоростные характеристики", - рассказывает шкипер команды "Фаворит" Максим Немченко.
Всего было проведено девять гонок. По результатам соревнований команда "Фаворит" первая в классе ORC.
Напомним, неделю назад Favorit Sailing Team заняла первое место на любительской регате "Кабестан", и теперь успешно продолжает свой первый гоночный сезон под флагом Чеченской Республики.
В составе команды три представителя федерации:
капитан - Максим Немченко, Вице-президент ФПС ЧР
тактик - Петр Лежнин, Вице-президент ФПС ЧР
баковый - Хасан Хаджиев, Президент ФПС ЧР
О региональной общественной организации "Федерация парусного спорта" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР):
Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты - Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.
www.chyf.ru