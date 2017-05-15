Турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина завершился победой испанского "Вильярреала"

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Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ 15 мая, 12:06

В Санкт-Петербурге 14 мая завершился II Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Победителем второй год подряд стал испанский "Вильярреал". Серебро досталось команде "Партизан" (Сербия). Лучшим российским клубом, занявшим третье место, оказался футбольный клуб "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург).

В этом году побороться за Кубок Льва Бурчалкина приехали юные футболисты не старше 13 лет, игроки известных футбольных клубов России и Европы: "Вильярреал" (Испания), "Витория" (Португалия), "МТК" (Венгрия), "Партизан" (Сербия), "ЦСКА" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург).

Напомним, что в 2016 году при поддержке концерна ВКО "Алмаз-Антей" и Федерации футбола Санкт-Петербурга впервые был учрежден турнир памяти легендарного форварда ФК "Зенит" Льва Бурчалкина, начинавшего свою карьеру в команде СК "Большевик" (ныне ФК "Алмаз-Антей"). Основная цель проведения турнира - развитие международного футбольного движение и поддержка детско-юношеского спорта в России.

II Международный футбольный турнир на Кубок Льва Бурчалкина проходил с 12 по 14 мая на футбольном стадионе "Алмаз - Антей", расположенном на территории Обуховского спорткомплекса.

Согласно проведенной жеребьевке первый игровой день открылся матчем между командами "Алмаз-Антей" и "МТК". Победа по пенальти хозяев турнира в матче открытия (со счетом 7:6) дала путевку алмаз-антеевцам побороться за призовые места в турнирном зачете. В отличие от остальных российских команд, которые в первый игровой день уступили своим иностранным соперникам и выбыли из борьбы за медали: ЦСКА -"Вильярреал" (1:3), "Зенит" - "Витория" (1:0), "Локомотив" - "Партизан" (0:4).

Второй игровой день сложился довольно удачно для московских команд. "Локомотив" реабилитировался перед своими болельщиками, обыграв венгерский МТК (1:0), а ЦСКА не оставил шансов на победу "Зениту" (2:0). Питерский "Алмаз-Антей" также не смог поломать уверенную игру "Партизана" (0:3) и выбыл из борьбы за золото чемпионата. Напряженная, практически равная борьба шла на поле между испанским "Вильярреалем" и португальской "Виторией". Признанные гранды мирового футбола не смогли выяснить в основное время, кто сегодня сильнее на футбольном поле. Победителя определила серия пенальти. И судьба улыбнулась фаворитам чемпионата - испанскому "Вильярреалю", оставив "Витории" шанс лишь на бронзовую медаль (счет осн. время: 0:0, по пенальти (4:2).

Заключительный день II Международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Л. Бурчалкина стал яркой кульминацией этого настоящего праздника спорта. Подводя итоги турнира, Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей", президент ФК "Алмаз-Антей", сказал: "От лица организаторов турнира я искренне благодарю всех, кто принял участие в этих соревнованиях. Вы подарили нам прекрасные минуты прекрасного футбола! Я желаю всем юным футболистам успехов, и мы ждем вас в следующем году!"

Борис Вахрушев, первый вице-президент Российского футбольного союза межрегиональных объединений спортивных федераций по футболу "Северо-Запад", от имени всей футбольной общественности и города поблагодарил участников и организаторов турнира: "Этот турнир стал замечательным подарком к 105-летию российского футбола и знаком памяти великого футболиста ленинградца Л.Бурчалкина. Пусть этот турнир живет и нас радует!".

Финальный день турнира вызвал большой зрительский интерес и трибуны стадиона "Алмаз-Антей" были переполнены. Болельщики активно поддерживали своих фаворитов, а юные футболисты играли по-взрослому - выкладывались, не жалели себя, старались до последнего забить гол в ворота соперников.

Событием турнира стала победа любительского клуба "Алмаз-Антей" над "Виторией". На первых минутах первого тайма хозяевам поля удалось забить гол в ворота потругальцев. Оправиться от этого, по-видимому, футболисты команды "Витория" так и не смогли. В результате окрыленные алмаз-антеевцы на протяжении всей игры сохранили полученное превосходство и отстояли бронзовую медаль чемпионата (1:0).

Показательный счет в матче за первое место между "Вильярреалем" и "Партизаном" не оставил сербам никаких надежд на победу (5:0). Пять голов, забитые испанцами в первом тайме, обескуражили противника и не дали шанс даже на гол престижа.

В результате испанский "Вильярреал" второй год подряд выиграл Кубок Бурчалкина, сербский "Партизан" - серебряный призер, "Алмаз-Антей" - завоевал бронзу.

За проявленную "волю к победе" команде ЦСКА, занявшей 5 место на турнире, достался специальный приз от информационных партнеров турнира ИД "Санкт-Петербургские Ведомости". Также специальным кубком из рук сына легендарного форварда "Зенита" Льва Бурчалкина был отмечен лучший полу-защитник турнира, которым стал игрок ЦСКА Матвей Лукин.

В целом турнирная таблица сложилась следующим образом:

Победитель - "Вильярреал"

Серебряный призер - "Партизан"

Бронзовый призер - "Алмаз-Антей"

4 место - "Витория"

5 место - ЦСКА

6 место - "Локомотив"

7 место - "Зенит"

8 место - МТК

По традиции в период проведения турнира для всех команд-участниц организаторами была предусмотрена не только спортивная, но и культурная программа. Гостей познакомили с достопримечательностями Петербурга, провели ряд экскурсий, в том числе квест в Петропавловской крепости и прогулку на катере по акватории Невы. После торжественной церемонии закрытия, для команд был организован праздничный ужин, где юные футболисты и тренеры смогли в неформальной обстановке пообщаться, обсудить результаты турнира и дальнейшие планы по возможному сотрудничеству.

С более подробной информацией о II Международном детско-юношеском турнире по футболу на Кубок Льва Бурчалкина можно познакомиться на сайте: www.burchalkin-cup.ru

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