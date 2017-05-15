"Сбербанк Лизинг" дает специальное предложение на тракторы "Кировец"

Команда скипа Сидоровой не будет проходить отбор и сыграет на Олимпиаде-2018Спорт 15 мая, 16:11
Черчесов: сборная России поедет на тренировочный сбор в Австрию в составе 26 футболистовСпорт 15 мая, 16:08
Черчесов: все вратари сборной России, кроме Акинфеева, находятся в одинаковой ситуацииСпорт 15 мая, 16:06
Черчесов: двери в сборную России для футболистов Кокорина и Шатова не закрытыСпорт 15 мая, 16:04
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря ДенисоваСпорт 15 мая, 16:01
Reuters: солдатский мятеж в Кот-д'Ивуаре набирает масштабыМеждународная панорама 15 мая, 15:56
Контейнерооборот порта Шанхай в апреле вырос на 5%Транспорт 15 мая, 15:54
Уральские ученые нашли новые доказательства того, что мамонты вымерли не по вине человекаНаука 15 мая, 15:43
Комитет по этике РФС 16 мая рассмотрит высказывания Павлюченко в адрес АриСпорт 15 мая, 15:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АО "Сбербанк Лизинг" представляет совместную программу с Петербургским тракторным заводом, по условиям которой предоставляется скидка в размере 500 тысяч рублей на три модификации трактора "Кировец" К744 Р2/Р3/Р4 в комплектации "Премиум".
В специальной акции на тракторы "Кировец" предусмотрено снижение ставок, задействованы программы господдержки, введены сезонные графики платежей. Снижение ставок для предпринимателей аграрной отрасли производится на 1% от базовой линейки на продукты экспресс-лизинга, сумма договора по данным продуктам может достигать 24 млн рублей, а решение по сделке будет принято на основании минимального набора документов в течение восьми рабочих часов.
Другими преимуществами акции являются специальный тариф по КАСКО (0,4% от компании СОГАЗ), скидки от производителя в размере 500 тысяч рублей на тракторы К-744 P2/P3/P4 в комплектации "Премиум" и субсидии в рамках программы 1432 от 15 до 20% от стоимости имущества. Также изменен порядок авансирования – минимальный первоначальный взнос теперь составляет 30% и 20% при суммах договора до 24 и 300 млн рублей соответственно.
Значимыми нововведениями стали сезонный график платежей и возможность приобретения прицепного и навесного оборудования по отдельному договору лизинга. В рамках акции "Отраслевое решение для сельхозпроизводителей" новый трактор "Кировец" обойдется клиентам АО "Сбербанк Лизинг" с минимальным удорожанием от 3% в год.