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"Сбербанк Лизинг" дает специальное предложение на тракторы "Кировец"

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15 мая, 16:08 UTC+3
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АО "Сбербанк Лизинг" представляет совместную программу с Петербургским тракторным заводом, по условиям которой предоставляется скидка в размере 500 тысяч рублей на три модификации трактора "Кировец" К744 Р2/Р3/Р4 в комплектации "Премиум".

В специальной акции на тракторы "Кировец" предусмотрено снижение ставок, задействованы программы господдержки, введены сезонные графики платежей. Снижение ставок для предпринимателей аграрной отрасли производится на 1% от базовой линейки на продукты экспресс-лизинга, сумма договора по данным продуктам может достигать 24 млн рублей, а решение по сделке будет принято на основании минимального набора документов в течение восьми рабочих часов.

Другими преимуществами акции являются специальный тариф по КАСКО (0,4% от компании СОГАЗ), скидки от производителя в размере 500 тысяч рублей на тракторы К-744 P2/P3/P4 в комплектации "Премиум" и субсидии в рамках программы 1432 от 15 до 20% от стоимости имущества. Также изменен порядок авансирования – минимальный первоначальный взнос теперь составляет 30% и 20% при суммах договора до 24 и 300 млн рублей соответственно.

Значимыми нововведениями стали сезонный график платежей и возможность приобретения прицепного и навесного оборудования по отдельному договору лизинга. В рамках акции "Отраслевое решение для сельхозпроизводителей" новый трактор "Кировец" обойдется клиентам АО "Сбербанк Лизинг" с минимальным удорожанием от 3% в год.

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