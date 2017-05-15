В Москве пройдет 3-й Московский еврейский кинофестиваль

МОСКВА, 15 мая 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. С 12 по 20 июня 2017 года в Москве состоится 3-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Мероприятия кинофестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре "Октябрь", Центре документального кино и др.

Программа киносмотра этого года включает в себя более 50 работ, среди которых – художественные, анимационные, документальные, и короткометражные фильмы. Все фильмы-участники 3-го Московского еврейского кинофестиваля объединены идеей рассказа о еврейской культуре в разных ее ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, вопросы идентификации, семейные ценности, история евреев XX века, религия, литература и музыка.

У фильмов-участников 3-го Московского еврейского кинофестиваля широкая география. Зрителям будут представлены киноленты из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран. Более 80% фильмов МЕКФ будут показаны в России впервые.

Егор Одинцов, генеральный продюсер МЕКФ: "В этом году наша программа выросла не только количественно, но и качественно: отбор работ на фестиваль осуществлялся через международную платформу filmfreeway, что позволило расширить географию участников и подтвердило узнаваемость фестиваля на международной арене. Ну а кинопоказы 3-го Московского Еврейского кинофестиваля, как и в прошлые годы, будут сопровождаться обширной образовательной программой: лекциями, мастер-классами, встречами с известными деятелями кино и культуры".

Приз фестиваля, так называемый "Ключ открытий", в 2017 году МЕКФ вручат в четырех номинациях: лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. Также по традиции члены жюри выбирают обладателя специального приза, а также вручают почетную награду.

Членами жюри МЕКФ в разные годы становились: народный артист России и режиссер Александр Митта, общественный деятель, раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Моисеевич Борода, режиссеры Сергей Мокрицкий, Константин Фам и Александр Котт, продюсеры Александр Агеев и Руслан Сорокин, директор Центра документального кино Софья Капкова, телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе.

За два года своего существования Московский еврейский кинофестиваль посетили более 8 тысяч зрителей. Было показано свыше 50 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.

Кроме того, в ноябре 2016 года состоялся 1-й Екатеринбургский еврейский кинофестиваль. В планах создателей провести 1-й Санкт-Петербургский еврейский кинофестиваль осенью 2017 года.

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского агентства "Сохнут", ФЕОР и кинокомпании Ark Pictures.