Подготовку кадров для АПК и развитие кооперативного движения обсудили в Липецкой области в ходе двухдневного семинара-совещания с участием представителей Государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Липецкая область – успешный регион, в котором очень активно развивается и сельское хозяйство. Предприятия работают с использованием новейших технологий, а также в тесном взаимодействии с учебными заведениями в части подготовки кадрового состава. Кроме того, в регионе есть уникальный опыт по развитию кооперативного движения, который необходимо тиражировать, в том числе и с помощью аграрных вузов", - приводятся в материале слова и.о. ректора Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева Галины Золиной.

Как отметил на совещании глава Липецкой области Олег Королев, сегодня в регионе более 146 тыс. жителей ведут личное подсобное хозяйство, свыше 75 тыс. из них вовлечены в заготовительную деятельность. В 2016 году у них закуплена продукция на сумму более 2,4 млрд рублей. Активно развивается и кредитная кооперация. Шесть сельских районов за счет кредитных кооперативов граждан кредитуют малый и средний бизнес.

"Кооперативный механизм дает мощный толчок развитию экономической активности среди сельских жителей, обеспечивает рост благосостояния и является дополнительным источником пополнения семейных бюджетов. Развитие кооперации – один из механизмов повышения качества жизни людей", - подчеркнул Олег Королев.

Как сообщили в пресс-службе, по поручению президента страны Владимира Путина Липецкая область стала площадкой для проведения общероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с участием Министерства сельского хозяйства РФ и регионов.

"Спасибо президенту страны Владимиру Путину за поддержку этого проекта, как и многих других уже успешно реализованных в Липецкой области", - сказал Олег Королев.