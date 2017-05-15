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Новый председатель наблюдательного совета назначен в "Корпорации развития"

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15 мая, 17:17 UTC+3

Годовое собрание акционеров избрало на эту должность Виктора Гузя, а также продлило полномочия и.о. главы корпорации Сергея Новицкого

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Виктор Гузь назначен новым председателем наблюдательного совета "Корпорации развития". Такое решение принято на годовом собрании акционеров, сообщили в пресс-службе корпорации.

"На годовом собрании принят устав, а новым председателем набсовета избран Виктор Гузь, который до этого работал в представительстве президента РФ в Уральском федеральном округе", - сказали там. Ранее эту должность занимал Александр Моисеев, заместитель полпреда на Урале.

Также, по данным собеседника агентства, полномочия исполняющего обязанности главы корпорации Сергея Новицкого продлены еще на полгода.

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).

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