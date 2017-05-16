Началась онлайн регистрация на XI международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе"

УГЛИЧ, 16 мая 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. Открыта онлайн регистрация XI фестиваль "Фотопарад в Угличе". В этом году он пройдет с 2 по 6 августа. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.photofest-uglich.ru/uchastie/, здесь же можно оплатить участие во всех фестивальных мероприятиях.

В программе фестиваля этого года – большое количество практических мастер-классов по уличной, репортажной, студийной фотографии, блиц-конкурсы, три фотосушки, большое портфолио-ревю, вечерние просмотры, фотовыставки, обширная книжная программа, дискуссии и просто дружеское и профессиональное общение.

Автор фото: А.Ясинская

Программу этого года формируют семь кураторов:

Мария Ващук, фоторедактор, куратор, декан факультета фотографии ИГУМО, координирует в целом составление лекционной и выставочной программы фестиваля.

Евгений Уваров, эксперт в области фотографии и фототехники будет курировать все активности от генерального спонсора фестиваля компании Olympus.

Конкурс "Точка на карте. Малые города": Екатерина Новикова, фоторедактор, журналист. В этом году конкурс расширил номинации, и сфокусировался на теме памяти – в широком смысле этого слова. Подробнее о правилах участия в конкурсе. Также Екатерина - куратор портфолио-ревю, который пройдет в этом году 5 августа, в двух форматах: индивидуальное и общее.

Документальная фотография: Екатерина Богачевская, фотограф, куратор, основатель академии "Фотографика". Лейтмотивом документальной программы этого года станет тема памяти, важность возвращения к собственным корням, поиск личной и культурной идентификации. Вместе с тем мы ставим себе задачей сделать программу документального направления насыщенной и разнообразной. Уже подтвердили свое участие зарубежные фотографы Стенли Грин и Марк Невилл, в программе примут участие и российские документальные фотографы. Мы планируем показать несколько интересных выставок, одна из которых будет включать в себя работы выпускников и студентов "Фотографики.

Арт фотография: Павел Косенко, фотограф, исследователь, один из создателей творческой лаборатории "СРЕДА" и Алла Мировская, фотограф, художник, куратор и автор фотокниг. Одной из главных в работе арт-направления на фестивале Фотопарад-2017 станет тема, которая часто остается в тени глобальных процессов и событий. Как большое отражается в малом? Как происходит осмысление темы времени, памяти, эпохи, советского прошлого через личное? Личное отношение, личную историю, персональную идентичность? В том числе через работу авторов с семейными, личными и найденными фотоархивами. Также внимание будет уделено теме специфики места, как такового, попыткам выявления его культурных кодов, нахождению ДНК территории, восстановлению связи между тем, что происходит сегодня, и цепочкой исторических событий. Третьей важной темой направления станет возвращение в широкий контекст пленочной фотографии. Сегодня мы наблюдаем его как уровне профессионалов и любителей фотографической отрасли, так и на уровне крупнейших мировых производителей фотопленки, материалов для ручной оптической печати, фототехники, аксессуаров для съемки на пленку.

Тревел фотография: Мария Плотникова, фотограф. В рамках фестивальной программы мы рассмотрим современную тревел-фотографию на стыке жанров, изучив особенности одного из самых популярных направлений в любительской и профессиональной фотографии. На лекциях и мастер-классах будут затронуты такие жанры, как репортаж, пейзаж, стрит, мобильная фотография в путешествиях. Главным темой для обсуждения станет вопрос: как совмещать профессиональную деятельность с любимым хобби?

Фотосушка и блиц-конкурсы: Наталья Драчинская, фотограф, преподаватель фотографии, будет заниматься блиц-конкурсами в дни фестиваля и "Фотосушкой", которая в этом году пройдет в обновленном формате. Подробнее о направлении: http://www.photofest-uglich.ru/news/2017-03/news222.html.

Предварительную программу фестиваля этого года можно посмотреть на сайте уже сейчас http://photofest-uglich.ru/programma/ .

Среди новшеств программы этого года: проведение трех тематических "Фотосушек", расширение книжной программы: книжные семинары и мастер-классы, книжное портфолио-ревю. Расширение направления коммерческой и рекламной фотографии: в дни фестиваля пройдут практические мастер-классы по съемке со студийный оборудованием, предоставленном партнерами фестиваля, компаниями RentaPhoto и Manfrotto. Новую программу представит и компания Olympus.

Автор фото: А. Тягны-Рядно

Мастера, подтвердившие участие в фестивале этого года:

Владимир Вяткин – шестикратный победитель WordPressPhoto

Олег Зотов – студийный и рекламный фотограф, посол компании Manfrotto

Александр Китаев – фотограф и историк фотографии;

Павел Косенко – артфотограф, основатель творческой фотографии "Среда";

Виктор Лягушкин – подводный фотограф, постоянный фотограф National Geographic Russia;

Валерий Матыцын – штатный фотокорреспондент агенства ТАСС

Марк Невилл – британский фотограф-документалист

Стенли Грин – американский военный фотограф;

Александр Тягны-Рядно – российский тревел-фотограф;

Тофик Шахвердиев - российский кинорежиссёр, сценарист и фотохудожник

и другие.

До 31 мая продолжается прием работ на конкурс в рамках фестиваля "Точка на карте. Память места". На конкурс принимаются работы, снятые в малых городах и других небольших населенных пунктах, созданные в 2016-2017 годах с помощью аналоговых и цифровых фотокамер, других фотографических техник. Работы принимаются с 20 марта по 1 июня 2017 года в шести номинациях:

Одиночная фотография: Тревел, Дронофотография, Портрет, Это Кавказ

Серийная фотография: Документальный фотопроект (фотосерия), Арт фотопроект (фотосерия).

Подробнее о конкурсе можно почитать здесь: http://photofest-uglich.ru/konkurs/konkurs16/polozhenie/

Международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет с 2 по 6 августа. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

info@photofest-uglich.ru