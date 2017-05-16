Официальные мероприятия празднования Дня полярника проведет 22 мая Артур Чилингаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,16 мая 2017 года / Пресс-служба МОО "Ассоциация полярников"/. 22 мая в соответствии с указом президента РФ №502 от 21.05.2013 г. об установлении Дня полярника пройдут посвященные празднику официальные торжественные мероприятия, организатором которых выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ), возглавляемая выдающимся полярным исследователем Артуром Чилингаровым, специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

80 лет назад 21 мая 1937 года самолет с первыми полярниками на борту достиг Северного полюса. Была открыта первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный Полюс - 1" под руководством легендарного Ивана Папанина. 6 июня 1937 года у палаточного лагеря в честь открытия станции был поднят государственный флаг, и началась эпопея дрейфа. 274 дня весь мир следил за отважными советскими полярниками на дрейфующей льдине. В течение девяти месяцев льдина проплыла 2500 километров, перенеся полярников от точки полюса к берегам Гренландии. За это время была проделана колоссальная научная работа. Объем научных дневников экспедиции по исследованию Арктики и Северного ледовитого океана составил 52 килограмма тетрадей. Был собран богатейший научный материал и сделан ряд значимых открытий. Понятие "папанинцы" стало интернациональным символом.

За прошедшие с подвига Ивана Папанина десятилетия количество людей, причастных к освоению Арктики, многократно возросло. Сегодня это профессия не только отдельных героев-первопроходцев. К полярникам могут быть отнесены до двух миллионов граждан РФ. Это специалисты множества гражданских и военных профессий, работающие в высоких широтах, жители и коренные народы районов Крайнего Севера. Арктическая зона РФ - важнейший стратегический макрорегион нашей страны, а люди, работающие на этой суровой земле - основа ее процветания и ее будущее, а День полярника стал праздником миллионов.

В официальных праздничных мероприятиях примут участие поколения полярников, научные деятели, представители органов государственной власти, системообразующих компаний, научных и общественных организаций и другие официальные лица.

В программе запланировано открытое заседании Совета АСПОЛ, на котором будет обсуждаться работа "Ассоциации полярников" в 2017-2018 гг., направленная на популяризацию арктической повестки, объединение экспертных компетенций и усиление общественной роли в развитии Арктической зоны РФ.

В составе мероприятий, посвященных "Дню полярника", будет открыта фотовыставка "Герои полярных льдов", посвященная героям-полярникам 30-х годов ХХ века. Это герои полярной экспедиции на пароходе "Челюскин" (1933-1934 гг.) и участники первой в мире дрейфующей станции "Северный полюс - 1" (1937-1938 гг.). Организатор выставки - "Благотворительный фонд "Всем вместе".

Мероприятия пройдут 22 мая в культурно-развлекательном центре "Арбат" по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 21 с 17 до 21 часов. Регистрация участников - с 16 до 17 часов. Партнер мероприятия - компания Mamont Foundation.

Справка

Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) создана на Всесоюзном съезде полярников в 1990 году. Президентом АСПОЛ является специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Цели АСПОЛ - защита интересов полярников, жителей и коренных народов Крайнего Севера; повышение престижа полярных профессий, содействие профессиональному росту и общественной деятельности полярников; содействие реализации основных направлений государственной политики РФ в Арктике и Антарктике; участие в формировании и реализации программ в области охраны окружающей среды и полярных территорий.

Организация имеет 19 региональных отделений. Для развития и координации общественной активности при Ассоциации действуют семь общественных комиссий по профильным направлениям социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

С 2011 года АСПОЛ проводит ежегодный международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Форум является лидером арктической повестки и выпускает итоговую общественную резолюцию, аккумулирующую предложения участников арктической дискуссии для совершенствования законодательства и государственного регулирования в АЗРФ.

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