Строительство ряда дорожных объектов в Югре могут завершить раньше намеченного срока

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Строительство ряда дорожных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе может быть завершено раньше намеченного срока. Об этом сообщают сегодня в департаменте общественных и внешних связей Югры по итогам онлайн-инспекции губернатором Натальей Комаровой строительства дорожных объектов в Югорске, Мегионе и Нижневартовске.

В департаменте сообщили, что давая оценку ходу строительства двухуровневой транспортной развязки в Югорске общей протяженностью свыше 3,5 км, глава региона отметила, что ее возведение началось в прошлом году, объект готов на 35%. В ближайшие дни на объекте начнется очередная плановая проверка Жилстройнадзора Югры. Согласно графику работ, развязка должна быть введена в эксплуатацию до конца 2018 г. "В обосновании строительства этого объекта указано, что развязка сработает на скорость, удобство и безопасность автомобильных перевозок, свяжет южную и северную части города, создаст выход на автотрассу, усилит безопасность дорожного движения через железнодорожные переезды", - сказала Комарова.

По словам подрядчика, при условии полного финансирования строительства объекта в 2017 году, дорожная развязка может быть введена в эксплуатацию раньше.

"По вашему поручению мы готовим предложения правительству округа по ускорению сдачи объектов, строящихся в рамках Адресной инвестиционной программы, в Югорске, Лангепасе, Ханты-Мансийском и Березовском районах. Готовы подтвердить, что при наличии софинансирования со стороны муниципалитетов, в том числе этот объект можно сдать в текущем году", - доложил губернатору директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин.

В Мегионе строится участок дороги протяженностью свыше 1,2 км, который станет продолжением проспекта Победы. Объект включает мост через реку Сайму, готовность которого составляет 5%. Другие участки дороги готовы от 20% до 80%. Срок сдачи объекта намечен на ноябрь 2018 г. Ожидается, что завершение стройки создаст условия для возведения многоэтажных жилых домов в 19 и 20 микрорайонах Мегиона общей площадью свыше 88 тыс. кв. м. "Очень важно, чтобы все строительные проекты были синхронизированы", - отметила глава региона.

Еще два транспортных объекта, подвергшихся инспекции, находятся в Нижневартовске. Первый – улица Мира на участке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода города. По графику первый этап работ должен быть сдан до конца сентября, полный ввод в эксплуатацию - до конца 2017 г. Дорога спроектирована и строится с расчетом на многолетнюю и комфортную эксплуатацию. Она обеспечена ливневой канализацией, площадками для стоянки, современными пешеходными ограждениями и переходами.

Второй – это улица Ленина на участке от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода. Ввод ее в эксплуатацию – октябрь 2019 г. Строительно-монтажные работы начались в ноябре 2016 г. Первая программная проверка на объекте пройдет в следующем месяце. "Оба этих объекта должны стать инфраструктурным трамплином для развития Восточного планировочного района, нового жилищного и социального строительства – всего того, что требуется для хорошего уровня качества жизни горожан. Поэтому строительство этих объектов должно быть на постоянном контроле у руководителей муниципалитета и общественности", - сказала глава региона.