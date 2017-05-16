Награждение лауреатов премии "Импульс добра" состоится 17 мая

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МОСКВА, 16 мая 2017 г. /Фонд "Наше будущее"/. 17 мая в Москве пройдет вручение VI премии "Импульс добра", присуждаемой за достижения в области социального предпринимательства в России. Премия проводится фондом "Наше будущее" при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ и является одним из знаковых событий российского социального бизнеса.
В 2017 году на соискание премии поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан. Призовой фонд в 2017 году составит не менее 2 400 000 рублей.
"Премия "Импульс добра" - это большое событие для всех причастных к сфере социального предпринимательства: ежегодно премия собирает людей, которые искренне болеют за социальный бизнес, вкладывают в него свои силы, время, таланты. В этом году нас, как и в предыдущие годы, поддерживает много партнеров, - говорит директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, - и, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность как тем, кто оказывает нам поддержку на протяжении всех лет работы, так и тем, кто присоединился к нам совсем недавно. Спасибо вам большое за веру в нас, за тот кредит доверия, которым мы пользуемся все эти годы! Поверьте, для нас это невероятно важно".
"Импульс добра" - ежегодная всероссийская премия, присуждаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена фондом "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. В разные годы лауреатами становились ОАО "Северсталь" и Объединенная компания "РУСАЛ", правительство Республики Татарстан, Омская область, Первый канал и ХМАО - Югра, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов.
Номинации премии "Импульс добра" - 2017:
Лауреатов премии "Импульс добра" определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.
Партнеры премии "Импульс добра" - 2017:
С положением о премии, списком номинаций, а также информацией о лауреатах прошлых лет можно ознакомиться на официальном сайте impulsdobra.ru.
Дополнительная информация для СМИ:
Дирекция общественных связей фонда "Наше будущее"
телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74
е-mail: pr@nb-fund.ru
Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" www.nb-fund.ru создан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального предпринимательства на территории России. Фонд ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на практике. За девять лет в рамках всероссийского конкурса "Социальный предприниматель" фондом поддержано 172 проекта в сфере социального предпринимательства из 49 регионов РФ на общую сумму более 418 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.
Фонд проводит премию "Импульс добра" за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, предоставляет социальным предпринимателям консалтинговую и информационную поддержку, ведет информационно-аналитический портал "Новый бизнес: социальное предпринимательство" www.nb-forum.ru, разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства. В 2013 году по инициативе фонда был запущен проект "Больше, чем покупка!", нацеленный на предоставление социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл. Продажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта "Больше, чем покупка!" осуществляется на конкурсной основе. Подробности: rus-sp.ru