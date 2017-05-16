Награждение лауреатов премии "Импульс добра" состоится 17 мая

МОСКВА, 16 мая 2017 г. /Фонд "Наше будущее"/. 17 мая в Москве пройдет вручение VI премии "Импульс добра", присуждаемой за достижения в области социального предпринимательства в России. Премия проводится фондом "Наше будущее" при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ и является одним из знаковых событий российского социального бизнеса.

В 2017 году на соискание премии поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан. Призовой фонд в 2017 году составит не менее 2 400 000 рублей.

"Премия "Импульс добра" - это большое событие для всех причастных к сфере социального предпринимательства: ежегодно премия собирает людей, которые искренне болеют за социальный бизнес, вкладывают в него свои силы, время, таланты. В этом году нас, как и в предыдущие годы, поддерживает много партнеров, - говорит директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, - и, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность как тем, кто оказывает нам поддержку на протяжении всех лет работы, так и тем, кто присоединился к нам совсем недавно. Спасибо вам большое за веру в нас, за тот кредит доверия, которым мы пользуемся все эти годы! Поверьте, для нас это невероятно важно".

"Импульс добра" - ежегодная всероссийская премия, присуждаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена фондом "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. В разные годы лауреатами становились ОАО "Северсталь" и Объединенная компания "РУСАЛ", правительство Республики Татарстан, Омская область, Первый канал и ХМАО - Югра, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов.

Номинации премии "Импульс добра" - 2017:

"За личный вклад в развитие социального предпринимательства"

"За лидерство в продвижении социального предпринимательства"

"За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства". Номинация учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей.

"За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства". Номинация учреждена Министерством экономического развития Российской Федерации.

"За системный подход к социальному предпринимательству". Номинация учреждена Агентством стратегических инициатив.

"За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации"

"За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства"

Лауреатов премии "Импульс добра" определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Партнеры премии "Импульс добра" - 2017:

Стратегический партнер: Агентство стратегических инициатив

Генеральный партнер: Банк "Открытие"

Генеральный информационный партнер: Информационное агентство России ТАСС

Официальный партнер: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК)

Официальный радиопартнер: "Эхо Москвы"

Официальный интернет-партнер: Sostav.ru

Технический партнер: компания Panasonic

Партнер: Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам"

Информационные партнеры: "Дни.ру", журнал "Стратегия", "Такие дела", "Радио 1", РИАМО, "Финам", "Московский комсомолец", "Филантроп", "ПроБизнес", ОТР, Агентство городских новостей "Москва", "Деловая Россия", "Устойчивый бизнес", "Милосердие.ру", "Добрые люди", Агентство социальной информации, "Деловая Москва", журнал "Босс", журнал "Микроfinance +", информационный портал "Микрофинансирование в России", "Столица Москва", Business Excellence, Югра ТВ, "Бизнес и общество", "Новости Югры", Телеканал 360, Радио Chocolate, "Время инноваций", Gentl’s, AngelInvestor, бизнес-телеканал "Успех", Mediametrics.ru, журнал "Эксперт".

С положением о премии, списком номинаций, а также информацией о лауреатах прошлых лет можно ознакомиться на официальном сайте impulsdobra.ru.

Дополнительная информация для СМИ:

Дирекция общественных связей фонда "Наше будущее"

телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74

е-mail: pr@nb-fund.ru

Справочная информация о фонде "Наше будущее"

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" www.nb-fund.ru создан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального предпринимательства на территории России. Фонд ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на практике. За девять лет в рамках всероссийского конкурса "Социальный предприниматель" фондом поддержано 172 проекта в сфере социального предпринимательства из 49 регионов РФ на общую сумму более 418 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Фонд проводит премию "Импульс добра" за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, предоставляет социальным предпринимателям консалтинговую и информационную поддержку, ведет информационно-аналитический портал "Новый бизнес: социальное предпринимательство" www.nb-forum.ru, разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства. В 2013 году по инициативе фонда был запущен проект "Больше, чем покупка!", нацеленный на предоставление социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл. Продажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта "Больше, чем покупка!" осуществляется на конкурсной основе. Подробности: rus-sp.ru