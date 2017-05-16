Студенты УрГАУ начали работу с козами альпийской породы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Студенты второго и четвертого курса технологического факультета Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) начали занятия по козоводству на базе молочно-товарной фермы ЗАО "Тепличное" (предприятие агрокомплекса УГМК). Об этом сообщают в пресс-службе вуза. "Будущие аграрии совместно с преподавателем Ольгой Викторовной Чепуштановой принимали участие в организационных мероприятиях по весеннему козлению коз альпийской породы", - сказано в сообщении.

Студенты познакомились с хозяйственно-биологическими особенностями породы и современными технологическими приемами ведения молочного козоводства на Урале. В период занятий получили практические навыки доения коз с помощью доильных аппаратов, занимались приучением животных к доильной установке типа "карусель", приучали новорожденных козлят к молозиву, самостоятельно вели производственно-зоотехнических учет по мечению и присвоению номеров, регистрировали данные в журналах выпойки молозива, учета козления, учета приплода.

В университете рассказали, что студенты в ходе практики при кратковременном мечении ошейниками присваивали номера согласно половой принадлежности, козликам - черные, козочкам - красные. Освоили работу молочного такси, в котором готовили ЗЦМ (заменители цельного молока), затем выпаивали козлятам согласно схеме вначале из бутылочек, затем из групповых поилок.

"За месяц практических занятий студенты закрепили теоретический материал и получили навыки ведения молочного козоводства", - сказано в сообщении.

Почти тысяча дойных альпийских коз французской фирмы "KBS-genetic" прибыла из Франции в Екатеринбург в конце ноября 2016 года. Стадо стоимостью €1 млн преодолело порядка 5 тыс. км на трех специальных трехэтажных автопоездах. Маршрут пролегал по территории Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии и России. В "УГМК-Агро" приняли животных на современной ферме в поселке Садовый близ Екатеринбурга. Для их размещения реконструировали животноводческий комплекс, который был законсервирован девять лет назад. Он оснащен конвейерной кормовой лентой, автоматическими поилками с подогретой водой, к которым молодых животных приучали с рождения.

Пробную партию сыров из молока альпийских коз изготовили в конце апреля 2017 года на козьей ферме ООО "УГМК-Агро" в Свердловской области. Сыр был произведен в экспериментальном цехе, где специалисты Верхнепышминского молочного завода отрабатывают технологию приготовления сыров. Запустить основное производство и начать активные поставки продукции в сети планируется летом. "УГМК-Агро" намерено ежемесячно производить порядка 5 тонн сыров сортов "камамбер" и "бюш".

Справка

Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7000 студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России, возглавляет вуз академик РАН, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ Ирина Донник.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.