В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов

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На Зимнем стадионе в г. Санкт-Петербуге состоялся ХVIII открытый турнир по дзюдо среди ветеранов, курсантов Суворовского, Нахимовского училищ и кадетских корпусов.
Соревнования, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проходили под патронажем Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга и при поддержке комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Международной инвестиционной компании "Хуа Бао".
В открытом турнире участвовало более 150 спортсменов, среди них - заслуженные мастера спорта СССР, победители и призеры крупнейших международных соревнований, включая чемпионаты мира и Европы.
В соревнованиях принимали участие ветераны дзюдо от 30 до 65 лет и старше.
Было вручено более 90 медалей. Среди юных спортсменов первое место завоевали в кадеты Военного института физической культуры, тренер Кусакин Сергей Иванович (Заслуженный тренер РФ), второе и третье места заняли кадеты Суворовского училища, тренер Солдатов Викторович Викторович (тренер высшей категории).
На открытии турнира депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Васильевич Авдеев (заслуженный тренер РФ) сказал, что молодежь должна помнить о празднике Победы, соблюдать традиции и чтить память о тех героях, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Также приветственное слово сказал генеральный консул Японии (родины дзюдо) Масанори Фукусима. По его словам, важно помнить "уроки войны", и "каждый подобный турнир делает российско-японские отношения все крепче и лучше".
Основатель Международной инвестиционной компании "Хуа Бао" г-н Ван Линань в приветственной речи рассказал о той роли, которую Китай сыграл в годы Второй мировой войны в Азии. Он отметил: "Нужно как можно больше рассказывать школьникам о событиях военного времени, дополнять соответствующие разделы в школьных учебниках. К сожалению, российские школьники мало знают об участии Китая во Второй мировой войне, да и китайские учащиеся не так уж много могут рассказать о Великой Отечественной войне советского народа".
Генерал-майор Алексей Анатольевич Обвинцев (начальник Военного института физической культуры) отметил, что преемственность поколения в наше время очень важный момент, когда есть возможность на одном ковре одновременно выступать ветеранам и кадетам, тем самым воспитывать у молодежи военно-патриотические качества, крепкий дух и волю к победе.
В рамках торжественного открытия большая делегация Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга отдала дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном комплексе.