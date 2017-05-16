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В Казани при поддержке банка "Югра" пройдут Третьи игры юных соотечественников

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16 мая, 15:52 UTC+3

В соревнованиях примут участие около 600 детей и подростков из 46 стран мира

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Президент банка "Югра" Алексей Нефедов

Президент банка "Югра" Алексей Нефедов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. С 14 по 20 мая 2017 года в Казани пройдут Третьи игры юных соотечественников. В них примут участие около 600 детей и подростков из 46 стран мира. В церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Отари Аршба, депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров и координатор проекта "Соотечественники" Ольга Зиновьева. Партнером Игр юных соотечественников второй год подряд выступает банк "Югра".

Главная идея Игр – укрепление культурных связей детей-выходцев из стран СССР, которые ныне проживают за рубежом, со своей исторической родиной – Россией. В программу входят соревнования по самым популярным у школьников видам спорта – баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и плаванию.

Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта: "Для нас важно не только оценить спортивную подготовку ребят,  но и предоставить им возможность познакомиться друг с другом. Нужно дать шанс детям, приехавшим из-за рубежа заинтересоваться нашей страной, ощутить свою привязанность к России и своим новым друзьям, получить удовольствие от знания русского языка".

Поддержка детского и юношеского спорта является одним из приоритетных направлений социальной ответственности банка "Югра". С прошлого года банк сотрудничает с Всероссийской федерацией школьного спорта. В рамках партнерства банк оказал помощь в проведении Вторых игр юных соотечественников и Фестиваля дворового спорта. За поддержку этих мероприятий банк "Югра" в 2017 году был удостоен премии "Спорт и Россия".    

Алексей Нефедов, президент банка "Югра": "Мы верим, что бизнес несет колоссальную ответственность перед обществом, и хотим отблагодарить наших клиентов, партнеров, сотрудников за доверие и участие. Поддерживая спортивные проекты в масштабах всей страны, банк "Югра" делает спорт доступнее каждому, независимо от возраста, места жительства и достатка. Особенное значение мы уделяем развитию детского спорта, ведь дети – будущее нашей страны. Мы рады вновь принять участие в организации этого замечательного мероприятия – Игр юных соотечественников, где на наших глазах рождается крепкая дружба детей, живущих в разных странах, но объединенных общей культурой. Такая дружба сплачивает народы и государства, что сегодня особенно важно".

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

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