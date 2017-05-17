Церемония награждения лауреатов премии "Импульс добра"-2017

Премия учреждена фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. В разные годы лауреатами премии становились ОАО "Северсталь" и объединенная компания "РУСАЛ", правительство Республики Татарстан, Омская область, Первый канал и ХМАО - Югра, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов.

В 2017 году на соискание премии поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан.

Лауреатов премии "Импульс добра" определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Призовой фонд премии в 2017 году составит не менее 2 400 000 рублей.