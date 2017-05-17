XII Санкт-Петербургский Международный книжный салон откроется 25 мая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая 2017 /Пресс-служба XII Санкт-Петербургского Международного книжного салона/. XII Санкт-Петербургский Международный книжный салон пройдет в Михайловском манеже с 25 по 28 мая 2017 года.
Более 240 издательств России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья познакомят петербуржцев и гостей города с новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы. Участие в салоне примут более 40 приглашенных гостей, среди которых - яркие персоны российского литературного небосклона: Эдвард Радзинский, Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей Иванов, Герман Садуллаев, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Алексей Слаповский и многие другие. Почетным гостем станет член британской королевской семьи баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, принцесса Майкл Кентская - супруга Майкла, принца Кентского, которая представит на салоне свою новую книгу.
2017 год в России объявлен Годом экологии. Одновременно с этим отмечается столетие Великой октябрьской социалистической революции, эпицентром которой стал именно Петроград. Эти две темы нашли отражение в концепции проведения книжного салона.
Программа этого года насыщена яркими и разнообразными событиями, среди которых:
Всего в рамках салона пройдет более 250 мероприятий. Пространство салона - максимально открытое и совершенно бесплатное для посещений. Оно по традиции не ограничится стенами Михайловского манежа. Активные площадки - шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции - будут развернуты на Манежной площади, Малой Садовой и на Кленовой аллее.
Общая площадь книжного квартала составит более 50 тыс. кв. метров.
Информацию обо всех представленных на салоне изданиях можно будет получить в справочной службе для участников и посетителей выставки.
"Книжные аллеи" на Малой Конюшенной улице - этот сопровождающий проект стартует незадолго до открытия книжного салона 13 мая и завершится 16 сентября. Так что радость от общения с книгой успеют получить все петербуржцы и многочисленные гости города, а Петербург в очередной раз подтвердит славу одного из самых читающих городов мира.
Санкт-Петербургский Международный книжный салон - одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом.
Организаторами книжного салона являются правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Книжный салон проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Оператором мероприятия является АНО "Петербургские медиа-проекты".
В культурно-деловой программе традиционно принимают участие официальные лица, руководители издательств, книготорговых сетей, российские и международные эксперты, писатели, представители различных фондов, поддерживающих издательские проекты, представители библиотечного и образовательного сообществ, деятели культуры. Кроме того, в ходе Книжного салона реализуется обширная профессиональная программа, направленная на обучение и повышение квалификации работников отрасли.
Участники-экспоненты имеют уникальные возможности наладить полезные деловые отношения с крупнейшими российскими издательствами и книготорговыми сетями, а также получить выход на международные рынки путем установления контактов с литературными агентами, как иностранными, так и российскими, работающими за рубежом.
Контакты:
Гульнара Шаразыкова,
Руководитель PR-службы XII Санкт-Петербургского Международного книжного салона
+7 901 3159411, gulnara.prapiter@gmail.com;
Сайт проекта: http://spbbooksalon.ru