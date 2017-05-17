Власти Поморья выделили 8 млн руб. на открытие отделения паллиативной медпомощи детям

Власти Поморья выделили около 8 млн рублей на открытие отделения паллиативной медпомощи в детской областной больнице, сообщили в пресс-службе архангельского правительства.

"Средства на ремонт и подготовку помещений нового отделения - 7,7 млн рублей - были выделены из областного бюджета. Оборудование для респираторной поддержки детей на сумму в 2,5 млн рублей благотоврителями приобретено в рамках проекта регионального минздрава и АОДКБ "Развитие паллиативной помощи детям в Архангельской области", - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что средства на покупку бытовой техники, мебели, предметов ухода и оснащение игровой комнаты выделили спонсоры. Отделение начало работать с апреля 2017 года.

"Есть "особые" дети, которые требуют медицинской помощи, внимания и специализированного ухода. Очень важно не открещиваться от их проблем, а создать условия для качественной жизни на этом этапе и помочь семьям, оказавшимся в столь непростой ситуации", - подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, посетивший детскую больницу.

По информации пресс-службы, в отделении оборудовано десять индивидуальных палат совместного пребывания "Мать и дитя". Сейчас здесь находятся шесть пациентов, которым обеспечен круглосуточный уход. Одно из направлений деятельности паллиативного отделения - работа с семьями, в том числе психологическая поддержка родителей и обучение их навыкам ухода за "тяжелыми" детьми. Для этого к работе привлекают психолога, социального работника, при необходимости - врачей-консультантов по профилю заболеваний.

Сегодня в Архангельской области проживают около 600 детей, которым необходима паллиативная медпомощь.